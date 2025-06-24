因商标纠纷，OpenAI 官网删除了与 Jony Ive 的合作

openai官网截图

曾一度引爆科技圈的重磅合作，如今却突然从公众视野中“消失”。由于卷入一场商标纠纷，美国联邦法官下令OpenAI暂停宣传其与前苹果首席设计官Jony Ive的合作项目。随后，OpenAI紧急将官网上与该合作相关的宣传视频与资料全部下架，引发了业界热议。

风光合作，突遭商标封杀

这场合作原本由OpenAI与Jony Ive创立的设计公司“io”达成，是OpenAI进军AI硬件领域的重要一步。但戏剧性的一幕发生在另一家公司“iyO”起诉OpenAI侵犯商标后。iyO是一家由谷歌“登月实验室”孵化出来的初创企业，正在研发基于AI的耳机产品。

根据OpenAI对《The Verge》的回应，公司是依据法院临时禁令才撤下与“io”相关的所有宣传内容。法院指出，“io”与“iyO”的品牌过于相似，容易造成消费者混淆，必须立即下线。

高调视频被下架，网友热议

不少网友注意到，上周末开始，OpenAI官网原本展示Jony Ive合作计划的页面突然变成了一行说明：“因法院禁令，该页面暂时下线。”而那支由Sam Altman与Jony Ive共同出镜、宣示AI硬件蓝图的视频也随之消失。那可是OpenAI硬件布局中最核心的宣传内容。

OpenAI表示，他们并不同意该诉讼主张，正在积极评估下一步应对方案。

合作仍在继续，项目未受实质影响

虽然形象受挫，但OpenAI与Jony Ive方面都澄清，实际的技术合作并未中断，仅是对外宣传层面受限。目前的禁令仅涉及“io”品牌相关的传播材料，不影响双方在AI硬件开发方面的合作进度。

Ive的加盟本是OpenAI进军硬件的重要标志，他曾主导iPhone、iPad等产品的外观设计，其在用户体验与产品美学方面的能力，对OpenAI开发面向普通消费者的AI硬件相当价值。

商标战背后的行业信号

这场商标风波也提醒所有大型科技公司：在拓展新业务时，知识产权的地雷随时可能引爆。即使看似小公司的商标，也可能在关键时刻让巨头“翻车”。本案也显示出，小公司若手握合理主张，照样能在法庭上对抗OpenAI这样的比较优秀玩家。

未来，随着AI企业不断进军实体产品市场，类似的商标与品牌冲突或将愈加频繁。

接下来的走向？

美国地方法官Trina Thompson认为，iyO对“io”提出的商标侵权案证据充足，预计将于 2025 年 10 月正式开庭审理。在那之前，OpenAI与Ive或许需要以更“低调”的方式推进项目，并重新考虑品牌策略。

这场“品牌之争”的结果，或将影响整个AI硬件领域未来的品牌规划与市场推广路径。眼下，OpenAI与Jony Ive的合作仍在幕后进行，而他们的硬件野心，何时能再度走到台前，还需时间揭晓。

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