iOS 26、iPadOS 26支持机型一览，仅三款设备被“抛弃”

并非所有设备都能继续获得支持，但对用户来说，今年的“牺牲名单”算是相对温和。

苹果每年都会发布新版 iOS 和 iPadOS，大多数年份，这些更新也会让一些设备因过于老旧、性能不足或其他原因而失去支持。

虽然今年的 macOS 26 “Tahoe” 对 Intel Mac 相当不友好，但 iOS 26 和 iPadOS 26 的情况要宽松得多，仅有两款 iPhone 和一款 iPad 被剔除出支持名单。具体来说，2018 年发布的 iPhone XR 和 iPhone XS 将无法升级 iOS 26，而 2019 年发布的第七代 iPad 将无法运行 iPadOS 26。除此之外，所有当前能运行 iOS 或 iPadOS 18 的设备都能升级到新版系统，并获得包括“液态玻璃”视觉风格在内的新功能。

苹果从不明确说明停止支持某些设备的具体原因，但通常是设备老化和技术能力不足的综合结果。例如，第七代 iPad 虽然是在 2019 年推出，但仍然使用的是早在 2017 年就发布的 Apple A10X 芯片。

相比之下，iPhone XR 和 XS 搭载的是 A12 芯片，与目前仍在支持列表中的多款 iPad 相同。

苹果通常会在设备无法运行最 新版操作系统后，继续提供一到两年的安全更新补丁，尽管这些补丁的时间安排从未正式公布，而且 iPhone 和 iPad 的待遇通常也不如 Mac 那么稳定。但即便如此，如果你手上正使用这些老设备，仍可以继续使用一段时间，在真正错过关键安全更新之前，发挥它们的最后价值。

iOS 26、iPadOS 26 支持机型列表：

（举报）