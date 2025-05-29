库克和苹果的胜利？联邦法院：特朗普无权征收关税！

特朗普曾计划迫使苹果在美国境内生产iPhone，但这一计划从一开始就难以实现。毕竟，苹果在美国很难找到一个能满足如此庞大产量的生产设施，同时要在美国建立一套媲美亚洲成熟供应链的体系也几乎是不可能完成的任务。但这一切现在或许都不重要了，因为特朗普提出对苹果（以及包括三星在内的其他制造商）征收25%关税的威胁，或许已经暂时作废。

周三，美国国际贸易法院（U.S. Court of International Trade）裁定特朗普无权对其他国家征收关税。联邦贸易法院指出，美国宪法赋予国会专属权力来管理与他国的贸易，总统即便拥有经济紧急状态下的特别权力，也不能越权行使国会的权限。特朗普政府已迅速提出上诉。

该法院三名法官组成的合议庭表示，他们不会对总统使用关税作为施压手段是否明智或有效发表意见，但强调法律不允许总统以此方式行使权力。特朗普曾表示《国际紧急经济权力法（International Emergency Economic Powers Act， IEEPA）》赋予他绕过国会、单方面宣布征税的权力。但法院指出，该法适用于在国家紧急状态期间应对“异常且非同寻常”的威胁。

传统上，IEEPA 被用于对敌对国家实施制裁或冻结资产，而特朗普是首先个试图将其用于征收关税的总统。

法院在裁决中写道：

“法院不会就总统使用关税作为谈判筹码的智慧或效果进行评判。这种用法之所以不可接受，并不是因为它不明智或无效，而是因为联邦法律不允许这样做。”——美国国际贸易法院三人合议庭

此次裁决源于两起诉讼案，一宗由 13 个州联合提出，另一宗由无党派的自由正义中心（Liberty Justice Center）代表 5 家美国小企业提出。这些小企业从受关税影响的市场进口商品，表示关税将严重影响其运营。

白宫副幕僚长斯蒂芬·米勒（Stephen Miller）对包括此次裁决在内的一系列法院对特朗普行政命令的否决表示不满，称：“司法政变已经失控。”

代表 13 个起诉州的俄勒冈州司法部长丹·雷菲尔德（Dan Rayfield）是一位民主党人，他一直批评特朗普的关税政策，并在裁决后回应道：“这一裁定重申了法律的重要性，贸易决策不能凭总统一时兴起而定。”

消息公布后，美股盘后大涨，苹果股价上涨6. 99 美元，涨幅达3.5%，至207. 41 美元。

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