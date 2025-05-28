亚马逊程序员吐槽被 AI 工作流程压榨：成了“流水线作业”！

AI 提升了生产力，但也削弱了软件开发者们曾经引以为傲的创造力……

在人工智能日益渗透日常工作的当下，亚马逊的软件工程师正面临比较罕见的压力。这一变革不仅改变了他们编写代码的方式，也重塑了团队协作模式和职业发展路径。《纽约时报》报道，过去一年中，管理层提高了预期标准，缩短了项目交付周期，工程师被迫加速采用微软 Copi lot 和亚马逊自家的 AI 助手来应对日益紧迫的开发节奏。

曾由十几名工程师组成的开发团队，如今人数减半，但代码产出要求却丝毫未减。一位工程师坦言：“以前给网站开发一个功能要几周，现在经常几天就得完成。”这不仅仅是速度的变化，更是工作本质的转变。工程师们表示，以往富有思考和逻辑的编程过程，越来越像是在工厂流水线上作业。

“写代码比审代码有意思得多。”程序员兼 AI 爱好者 Simon Willison 对《纽约时报》表示，“现在工作的大部分时间，其实是花在审查 AI 生成的代码上。”越来越多的工程师不再参与创意构思，而是被动地审阅、验证 AI 产出的代码，这让他们感到自己在岗位上变成了“旁观者”。

亚马逊高层则认为，这是企业在激烈竞争中保持领先的必由之路。首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）向股东表示，生成式 AI 能为企业带来“高额回报”，不论是提升生产力还是降低成本，并强调要加快工作节奏以防竞争者迎头赶上。

贾西指出，AI 将“改变编码的常态”，并以公司内部 AI 助手 Amazon Q 为例，称其已将应用升级所需的时间从过去的 50 个开发者日压缩至仅需数小时。据他透露，AI 助力节省的开发时长相当于 4500 个开发者年，每年为公司带来约 2.6 亿美元的效率提升。其中近 80% 的 AI 生成代码审核无需再修改便可直接上线。

亚马逊并非个例。Shopify 首席执行官已将 AI 使用列为员工“基本技能”，纳入绩效考核；谷歌也举办了以 AI 提升工作效率为主题的黑客马拉松，优胜团队将获得 1 万美元奖金。目前谷歌超过三成的代码由 AI 推荐，且被开发者采纳。

尽管部分管理者认为，AI 可以解放工程师，让他们摆脱繁琐任务、聚焦更具创意的工作，但并非所有员工都买账。一些程序员表示，这种高压、高速的节奏，令人想起亚马逊仓库中机器人取代人工操作后带来的机械化、重复性劳动。

工程师们表示，尽管表面上 AI 工具使用“可选”，但在实际考核机制下，为了完成产出目标，AI 几乎已成“必须使用”的工具。这种转变也引发了关于职业成长的忧虑，特别是对初级工程师而言，起草文档、测试软件等曾是重要的学习机会，如今也被逐步自动化。一位工程师担心：“这些任务如果都由 AI 承包，新人还怎么积累经验升职？”

对此，亚马逊表示，AI 是为了增强工程师能力，而非取代他们，协作与试验仍是重要环节。但不可否认的是，整个行业的格局正在被改写。亚马逊云计算负责人 Matt Garman 早在 2024 年就预言，两年内许多软件工程师可能将不再直接编码，而是转向理解用户需求、构建创新解决方案——编程这件事，将越来越多地交由 AI 处理。

与此同时，AI 带来的心理压力也开始浮现。在亚马逊内部，一些员工通过“气候正义员工联盟”这一团体探讨 AI 时代的工作焦虑，同时表达对数据中心能源消耗的环保担忧。前员工兼该组织发言人 Eliza Pan 表示：“人们不仅在担心自己的职业未来，更在担心工作的‘质量’还能否保有当初的价值感。”

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