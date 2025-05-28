小米总裁卢伟冰霸气发声：SU7对手中，一个能打的都没有

在小米集团 2025 年第 一季度财报电话会议上，总裁卢伟冰的一番话引发了汽车圈的热议。他高调表示：“SU7 发布这么久，一款都没有是SU7 的对手，一个能打的都没有。”这句话不仅透露出小米对自家首 款智能电动轿车SU7 的强大自信，也传递出小米在汽车领域竞争战略的底气。

作为一款切入 20 万元以上高端市场的新车，SU7 自上市以来话题不断。根据财报数据，SU7 系列在上市首季度交付量达7. 6 万台，环比增长8.9%，累计交付量已经达到25. 8 万辆。而在刚过去的 4 月，SU7 系列单月交付2. 8 万辆，登顶中国 20 万元以上所有车型销量头部。更值得注意的是，截至 5 月 26 日，SU7 Ultra的最 新锁单量已突破2. 3 万台，超出小米方面预期。

卢伟冰强调，小米的核心在于“产品力”，他认为利润是产品竞争力的自然结果，而不是追逐的目标。“产品力强才没有对手，没有对手就能够保证利润率。”他直言不讳地将“产品即战略”理念贯穿到底。在被问及即将推出的SUV车型YU7 是否会影响SU7 销量时，卢伟冰也表示毫无担忧：“今天SU7 的产能严重不够，交付周期仍然很长。”

图源：小米官网

YU7 目前尚未公布最终价格，但已凭借激光雷达等配置吸引广泛关注。据介绍，其技术发布会留资用户数量是SU7 同期的三倍，用户反响甚至超过SU7 初登场时的热度。小米方面预计，YU7 将在今年 7 月正式上市，作为首 款高性能豪华SUV，肩负着进一步扩展小米汽车产品线的重任。

小米汽车的强势表现也为集团财务业绩带来积极反馈。一季度，小米总营收同比增长47.4%至 1113 亿元，经调整净利润首 次突破百亿大关，达到 107 亿元，同比增长64.5%。其中，电动汽车及AI创新业务收入达到 186 亿元，占比迅速上升，成为新的增长引擎。

值得一提的是，卢伟冰在会议上还回应了关于自研3nm芯片“玄戒O1”的进展。他强调玄戒O1 将专用于高端旗舰产品线，并明确指出芯片研发不会“一窝蜂”，小米将聚焦旗舰级别、聚焦突破难点。

不论是对电动车市场的强势切入，还是对技术底座的深耕，小米正在试图用“产品力”打造下一阶段的增长曲线。而当卢伟冰口出“一个能打的都没有”这句豪言时，背后是小米对自身技术积累和生态整合能力的十足信心。未来，SU7 是否真的“无对手”，还需市场给出最终答案。

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