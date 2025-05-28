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欧洲“强制” Pornhub们实施年龄验证，不听就罚款

2025-05-28 09:15 · 稿源：站长之家

粉色芭比

缺乏年龄验证的目标包括 PornhubStripchatXNXXXVideos……

2025 年 5 月 27 日，欧盟委员会宣布，已正式对 Pornhub、Stripchat、XNXX 和 XVideos 四家成人网站启动调查程序，原因是这些平台涉嫌违反《数字服务法案》（DSA），未能有效阻止未成年人访问成人内容。

欧委会表示，这些平台“未能采取适当和相符的措施，确保未成年人的隐私、安全及保障，尤其是在通过年龄验证工具防止未成年人接触成人内容方面存在严重不足”。

欧委会强调，防止未成年人浏览成人内容是《数字服务法》执行中的重点之一，平台必须将儿童的权利和利益置于服务设计和运营的核心位置。若违规行为成立，将构成违反《数字服务法》的罪行。

面临巨额罚款，或接受整改承诺

依据 DSA，平台最 高可被处以全球年营业额 6% 的罚款。欧委会表示，若违规属实，后续可采取临时措施、做出不合规裁定，或接受相关平台提出的整改承诺。

Pornhub 母公司 Aylo 在回应中表示，公司“完全配合欧委会的调查，并致力于未成年人的网络安全”。Aylo 强调其平台符合“限制成人访问”（RTA）标准，该标准由由成人行业资助的非营利组织 ASACP（倡导儿童保护网站协会）制定。

美国已立法，Pornhub 拒绝个人信息验证

停！拒绝 不要

在美国，多州已出台相关法律，要求成人网站进行年龄验证。对此，Pornhub 等平台通过封锁相关州的访问予以回应。

Pornhub 表示，不愿实施要求用户上传身份证明等个人可识别信息（PII）的验证方式，因为这存在身份盗窃和数据泄露风险。Pornhub主张使用基于设备的验证系统，即通过用户设备或账户进行一次性验证，从而避免每次访问都提交敏感信息。

Aylo 表示：“我们始终遵守法律，但希望各国政府出台更安全、合理的年龄验证方案。我们认为，最有效的保护方式是在用户设备层面完成验证。”

欧盟计划推出官方年龄验证应用

为填补 EU 数字身份钱包在 2026 年前尚未上线的空档期，欧盟正在开发一款“白标”年龄验证应用，预计将在 2025 年夏季上线。该应用基于数字身份钱包技术，允许验证用户是否年满 18 岁，同时保护用户隐私，无需透露其他身份信息。成员国可采纳该工具供网站使用。

四家被调查网站此前均被欧盟认定为“超大型在线平台”（每月活跃用户超过 4500 万）。但欧委会指出，Stripchat 在过去一年内用户数量已低于该门槛，将在四个月内被取消“超大型平台”身份。不过，其作为普通平台仍需遵守保护未成年人的相关义务。

此外，各成员国正在协调对规模较小的成人平台进行监管，由各国《数字服务法》协调员负责审查和执法。

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