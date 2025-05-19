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雷军官宣小米发布会：SUV将亮相，重磅新品特别多……

2025-05-19 14:41 · 稿源：站长之家

小米、雷军

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息:雷军确认，小米将于 5 月 22 日召开其 15 周年战略新品发布会，正式发布两项备受瞩目的重磅产品：小米自研手机SoC芯片“玄戒O1”，以及旗下首 款SUV车型“小米YU7”。从智能手机到智能出行，再到自研芯片，这家创立于 2010 年的科技公司，正全面展开其“硬核科技”野心。

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此次发布会的看点集中于小米在芯片与造车两条战略赛道上的“双引擎”发力。自研芯片“玄戒O1”是小米自 2017 年“澎湃S1”之后，时隔七年再次重启SoC大芯片项目，堪称“押上未来”的技术战役。雷军在发布前夕亲自发文详述小米 11 年来的造芯之路，并透露：“玄戒O1”采用第二代3nm工艺制程，目标进入旗舰芯片头部梯队。

据雷军介绍，玄戒芯片累计研发投入已超过 135 亿元，研发团队超 2500 人。今年预计研发投入将再超 60 亿元，投入强度在国内半导体设计领域位列前茅。“芯片是必须攀登的高峰，是我们通往硬核科技公司的唯 一通道。”雷军表示，小米已制定至少十年、总投资超 500 亿元的芯片长期规划。

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与“芯”的突破并行的，是“车”的落地。小米首 款SUV —— YU7，也将在发布会上正式亮相。作为小米汽车生态的重要拼图，这款SUV肩负着公司跨界智能出行的第 一步。据小米高层透露，YU7 融合小米在智能互联、自动驾驶和硬件整合等方面的技术积累，将突出“科技平权”的理念。

早在 2021 年，小米宣布正式造车，并同步重启自研SoC计划。当时的“大胆双押”，如今终于结出第 一批果实。在 5 月 17 日的预热直播中，小米集团总裁卢伟冰感性地回顾 15 年来的成长：“我们依然是一个奔跑的少年，还有很多不足，但初心不变 —— 与用户交朋友。”

外界普遍认为，此次发布会不仅是产品展示，更是小米“第二成长曲线”的全面开启。从手机到汽车，从系统芯片到整车制造，小米正试图建立覆盖核心技术和终端硬件的全栈闭环。

这不仅是小米的转型，也是中国科技企业迈向高端制造与自主可控的缩影。面对市场和技术的双重挑战，小米如何交出下一张满意答卷？答案即将在 5 月 22 日晚揭晓。

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