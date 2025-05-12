韩媒：苹果创新已逝？“复刻”三星4年前的旧功能！

在 AI 竞争中落后的苹果，正在祭出“AI清理”功能，作为应急之策，而这一功能是三星 4 年前推出的……

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:“失去创新的 iPhone，如今只能追随三星，”这是韩国媒体《先驱经济》在最近的报道中的描述。最近，苹果通过电视、网络等渠道大力宣传 iPhone 的“AI橡皮擦”功能，这是一项简单实用的P图功能，只需简单的操作，便可从真实照片中抹去不需要的元素（人或物等）。

苹果正在利用 Apple Intelligence 推进这一“AI橡皮擦”功能。业界分析称，由于近年来 iPhone 搭载 AI 功能的进程缓慢，在无法与三星 Galaxy 等对手竞争的情况下，苹果将 “AI橡皮擦” 功能作为应急措施，并加以强调。

《先驱经济》在报道中强调，苹果所宣传的 “AI橡皮擦” 功能实际上是三星在 4 年前的 2021 年于 Galaxy S21 上率先推出的功能。

从 Galaxy S24 开始，三星为其手机搭载了生成式 AI 功能，支持更高档的 “生成式编辑” 功能。这项功能不仅可以简单地去除物体，当照片中的物体部分缺失时，人工智能还能自然地修复照片。此外，它还支持将照片中的拍摄主体移动到其他位置或调整大小，提供了更加自由的编辑环境。

实际上，Galaxy 不仅在照片编辑方面应用人工智能，在视频编辑上也提供了基于人工智能的编辑体验。Galaxy S25 搭载的 “音频橡皮擦” 功能，只需简单点击，就能去除视频中的声音、环境噪音或风声，还能调节音量。

据报道称，有海外 IT 博主集中比较了 Galaxy S25 Ultra 和 iPhone 16 Pro Max 的“AI橡皮擦”的实际性能。并主张 iPhone 的这一功能在“去物”方面做得不错，但在“人像处理”上，似乎还有很大的提升空间。

此外，虽然苹果正在通过 Apple Intelligence 努力跟上智能机行业的 AI 步伐，但这一功能在比较新的 iPhone 16 系列依旧是缺席的。这也令其陷入了“夸大”的质疑声中。

据悉，首尔基督教青年会（YMCA）发表声明称，比较新款 iPhone 16 “只是一个缺少核心功能的空壳”，“在美国已被提起消费者集体诉讼，诉讼的核心争议点在于苹果的广告误导消费者，让消费者误以为产品拥有其实际并不具备的功能”。

而韩国公正交易委员会也开始对 “iPhone 夸大广告” 展开了调查。

（举报）