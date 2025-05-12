首页 > 业界 > 关键词  > 苹果AI功能最新资讯  > 正文

韩媒：苹果创新已逝？“复刻”三星4年前的旧功能！

2025-05-12 14:34 · 稿源：站长之家

图片.png

在 AI 竞争中落后的苹果，正在祭出“AI清理”功能，作为应急之策，而这一功能是三星 4 年前推出的……

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:“失去创新的 iPhone，如今只能追随三星，”这是韩国媒体《先驱经济》在最近的报道中的描述。最近，苹果通过电视、网络等渠道大力宣传 iPhone 的“AI橡皮擦”功能，这是一项简单实用的P图功能，只需简单的操作，便可从真实照片中抹去不需要的元素（人或物等）。

1.png

苹果正在利用 Apple Intelligence 推进这一“AI橡皮擦”功能。业界分析称，由于近年来 iPhone 搭载 AI 功能的进程缓慢，在无法与三星 Galaxy 等对手竞争的情况下，苹果将 “AI橡皮擦” 功能作为应急措施，并加以强调。

《先驱经济》在报道中强调，苹果所宣传的 “AI橡皮擦” 功能实际上是三星在 4 年前的 2021 年于 Galaxy S21 上率先推出的功能。

samsung galaxy s23，三星

从 Galaxy S24 开始，三星为其手机搭载了生成式 AI 功能，支持更高档的 “生成式编辑” 功能。这项功能不仅可以简单地去除物体，当照片中的物体部分缺失时，人工智能还能自然地修复照片。此外，它还支持将照片中的拍摄主体移动到其他位置或调整大小，提供了更加自由的编辑环境。

实际上，Galaxy 不仅在照片编辑方面应用人工智能，在视频编辑上也提供了基于人工智能的编辑体验。Galaxy S25 搭载的 “音频橡皮擦” 功能，只需简单点击，就能去除视频中的声音、环境噪音或风声，还能调节音量。

据报道称，有海外 IT 博主集中比较了 Galaxy S25 Ultra 和 iPhone 16 Pro Max 的“AI橡皮擦”的实际性能。并主张 iPhone 的这一功能在“去物”方面做得不错，但在“人像处理”上，似乎还有很大的提升空间。

QQ20250512-142315.png

此外，虽然苹果正在通过 Apple Intelligence 努力跟上智能机行业的 AI 步伐，但这一功能在比较新的 iPhone 16 系列依旧是缺席的。这也令其陷入了“夸大”的质疑声中。

据悉，首尔基督教青年会（YMCA）发表声明称，比较新款 iPhone 16 “只是一个缺少核心功能的空壳”，“在美国已被提起消费者集体诉讼，诉讼的核心争议点在于苹果的广告误导消费者，让消费者误以为产品拥有其实际并不具备的功能”。

而韩国公正交易委员会也开始对 “iPhone 夸大广告” 展开了调查。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • DDR4市场生变！美光紧随三星削减产能

    快科技4月23日消息，据媒体报道，继三星从2025年4月起停止生产1y和1z纳米工艺的8GB DDR4产品后，美光也通知客户将停产服务器用的旧版DDR4模块。同时，SK海力士也在削减DDR4产能，将其生产份额降至20%，这反映了整个行业的趋势，内存制造商加速产品过渡，将资源更多地投入到高端产品如HBM和DDR5中。三星已告知其供应链，基于1y和1z纳米工艺的8GB LPDDR4产品将在2025年4月达到产品生命周期的终点，最后订单截止日期为6月。此外，一些8GB和16GB的DDR4 SODIMM和UDIMM模块也将逐步淘汰，预计最后一批出货时间为2025年12月10日。分析人士指出，?

    ​内存制造 ​DDR4停产 ​高端内存

  • 对标华为！三星杀入折叠屏赛道：今年Q4登场

    三星计划2024年推出两款折叠屏新机：一款为三折屏手机Galaxy G Fold，采用G字形折叠方案，屏幕分三部分向中间折叠，预计Q4上市，限量在韩国和中国发售；另一款是Galaxy Z Flip FE青春版，定位更亲民。值得注意的是，三折屏Galaxy G Fold将采用传统挖孔屏而非屏下摄像头技术，其折叠方式与华为Mate XT的Z字形方案明显不同。

  • 岂止纤薄：探秘三星Galaxy S25 Edge的超前沿创新

    文章概述了智能手机十年来的发展变迁，重点分析了移动AI技术如何重塑用户体验。三星Galaxy S25 Edge作为新一代旗舰机型，融合了强大AI功能与精湛工艺：1）搭载2亿像素广角镜头和专业级影像系统；2）通过Galaxy AI实现智能构图和创意辅助；3）纤薄机身（7.6mm）突破工艺极限。该产品不仅延续了S系列专业影像传统，更通过AI赋能拍摄全流程，重新定义智能手机作为创意伙伴的角色。三星将于5月13日举行线上发布会，展示基于用户反馈的技术创新成果。（140字）

    ​智能手机 ​移动AI ​三星Galaxy

  • 影巨幕上新：三星100英寸Neo QLED 4K QN80F开启预售

    三星推出100英寸Neo QLED 4K QN80F巨幕电视，以AI音画革新重塑家庭影院体验。搭载NQ4 AI Gen2芯片，通过量子点矩阵技术和HDR10+动态色调映射，实现接近4K分辨率的画质提升。杜比全景声配合音画追踪技术，打造沉浸式3D音效。产品支持7年系统升级保障，并推出购机赠音响等优惠活动。智慧生态方面，整合SmartThings智能家居平台，实现跨设备联动控制。超窄边框设计让巨幕完美融入现代家居，重新定义客厅娱乐中心的价值维度。

    ​家庭娱乐 ​大屏电视 ​音画质革新

  • 创新体验与Galaxy AI共生：三星Galaxy手机升级你的生活方式

    三星在智能手机行业持续创新，通过Galaxy Z Fold6、Z Flip6和S25系列旗舰手机重新定义高端体验。其突破性AI技术实现：1）Z Fold6双屏对话模式打破语言边界；2）Z Flip6智能外屏实现高效交互；3）S25系列搭载骁龙8 Gen3定制芯片，整合ProScaler超分算法和降噪技术，软硬件协同提升影像能力。三星以用户需求为核心，将折叠形态创新与AI深度结合，使手机从工具进化为智慧伙伴，为行业树立新标杆。

    ​智能手机 ​人工智能 ​用户体验

  • DDR4之后 三星将逐步停产HBM2E：转向HBM3E和HBM4

    4月24日消息，三星将逐步停产1y/1z制程8Gb DDR4内存，并停止HBM2E产品生产，转向新一代HBM3E和HBM4研发。随着AI、高性能计算需求激增，HBM市场前景广阔，但三星在该领域落后于SK海力士和美光。为应对竞争，三星需加快技术迭代。美光已通知客户将停产服务器用DDR4模块，SK海力士也计划减少DDR4产量。中国内存厂商崛起加剧行业竞争，长鑫存储已量产16纳米DDR5，并计划2025年提升产能，2026年进军LPDDR5和车用DRAM市场，未来或将涉足HBM领域。

    ​三星 ​HBM内存 ​DDR4

  • 满载实用功能 三星Galaxy Tab S10 FE系列平板新品预约在即

    随着人工智能时代的到来，「AI」早已不再是虚无缥缈的科技概念，而是成为校园中不少同学们提升效率的趁手工具。为了满足相关的进阶需求，三星也于前日发布了旗下的新款平板电脑三星GalaxyTab S10 FE系列，其在继承了上代产品大屏体验的基础上，还搭载了许多好用的三星智能功能，能成为同学们AI时代的学习好搭子。大视野屏幕 宽广沉浸更护眼在AI赋能学习的新时代，同学

    ​人工智能 ​三星Galaxy ​Tab

  • 三星 Galaxy Z Fold 7 泄露：超薄设计+几乎隐形的边框

    Galaxy Z Fold 7 的意义并非彻底革新，而是精益求精。它汲取了三星六代折叠屏手机的经验，并将其提炼成最简洁、最优雅的造型。没有厚重的边框，没有过厚的机身厚度，只有……

    ​三星GalaxyZFold7 ​三星GalaxyZFold7尺寸曝光 ​三星GalaxyZFold7什么时候发布

  • 三星推出新型微显示技术，加剧 AR 眼镜竞争

    三星目前正在考虑在 2027 年实现 LEDoS 的商业化生产，除了即将推出的 AR 眼镜外，三星还希望向苹果和 Meta 提供他们的 LEDoS 技术……

    ​三星微显示技术 ​AR眼镜 ​AR头显

  • 跟进华为！三星首款折叠手机获认证：四季度登场

    三星首款三折叠屏手机现身印度BIS认证数据库，型号Q7M，预计归属于Fold系列。该机采用G形双铰链内折设计，配备9.96英寸主屏，折叠后厚度6.54英寸，重298克。与华为Mate XT的Z形折叠方案不同，三星采用三块屏幕向中间折叠的方式，能更好保护屏幕但需外屏辅助操作。提供三种电池型号，计划第四季度上市，最快10月发布。这标志着三星折叠屏产品线从双折迈向三折形态，将拓展印度等新兴市场。

    ​三折叠手机 ​华为Mate ​XT

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM