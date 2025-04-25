REDMI Turbo 4 Pro正式发布：国补后售价1699.15元起

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:Redmi正式发布Turbo4Pro智能手机，该机型在享受国家补贴后的起售价为1699.15元。小米公司高管王腾表示，作为小米成立15周年后的首款新品，Turbo4Pro旨在以准旗舰配置提供无短板的用户体验。

该机型全球首发搭载第四代骁龙8s移动平台，采用台积电4nm制程工艺，配备1+3+2+2全大核CPU架构，最高主频达3.21GHz。为充分发挥处理器性能，Redmi为其配备了6000平方毫米双环路3D冰封循环冷泵散热系统，通过创新凸台设计实现核心热源直触散热。

Turbo4Pro配备6.83英寸定制1.5K直屏，后置5000万像素主摄+800万像素超广角双摄组合，内置7550mAh大容量电池并支持90W快充。在防护性能方面，该机支持IP66/68/69三防标准，并搭载湿手触控2.0技术。此外，还配备双频GPS和三频北斗定位系统，提升导航精度。

据官方介绍，第四代骁龙8s移动平台在性能和能效方面均有显著提升，其全大核架构设计可缩短运算时间，降低功耗。Redmi表示，Turbo4Pro将以Pro级标准重新定义该价位段的产品体验。

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