首页 > 业界 > 关键词  > iPhone17Air最新资讯  > 正文

我对 iPhone 17 Air 的设计非常担忧 —— 原因如下

2025-04-24 18:03 · 稿源：站长之家

QQ20250424-173023.png

它会不会太轻了？

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:2025 年有望成为超薄手机的元年，而传闻中的 iPhone 17 Air 就是较好的例证。这款全新设计将取代 iPhone Plus，据报道，后者的吸引力相当有限。

不过，我对传闻中的 iPhone 17 Air 设计却有些担忧。不是因为最近几周备受关注的巨型摄像头条，而是担心这款手机轻薄设计的反响 —— 而这一切都要归功于 Pixel 9a。

Pixel 9a 的设计似乎……不对劲。

当我首先次拿到 Pixel 9a 时，感觉有点……不对劲。一开始还无法确定这种感觉源自何处，直到我拿起Pixel 8a，我才终于明白过来 —— 这款新手机看起来比上一代轻了不少，甚至轻到让人有点担忧。

Pixel 9a 重 186 克，而 8a 重 188 克。这种差异微乎其微，一般很难察觉。但最明显的不同在于手机的尺寸。实际上，这也是一个很小的变化，尺寸上只有几毫米的差异 —— Pixel 9a 的屏幕尺寸只比上一代大了 0.2 英寸 —— 但这足以让你看出这款手机比去年的型号更大。

那一刻，我意识到，即使是非常小的设计变化，也会对我们的手机体验产生那么大的影响。说实话，从硬件角度来看，Pixel 9a 与 Pixel 8a 并没有太大区别。但尺寸的不同仍然足以彻底改变我对它的感受。

推及到 iPhone 17 Aire 就更是如此。想象一下，iPhone 17 Air 似乎与苹果近年来发布的任何一款手机都不一样，这样的手机将带来多大的用户体验改变。

13.png

到目前为止，关于 iPhone 17 Air 的传闻都非常有趣，我指的不仅仅是加长的摄像头条。据说，它将保留我们在 iPhone 16 Plus 上看到的更大的 6.7 英寸显示屏，但机身会更薄，据传，它的最薄处为 5.5 毫米，相较之下，16 Plus 为 7.8 毫米。

目前，我们还不知道这款手机的重量，但由于手机厚度减少了这么多，且没有额外的摄像镜头，因此可以预计它的重量会明显比 iPhone 16 Plus 的 199 克轻。

或许有人认为苹果面临的比较大挑战是把 iPhone 17 Air 做得足够薄。但就个人使用 Pixel 9a 的经验告诉我，苹果最应该花精力的点在于，在追求超薄设计的同时，别忘了让它保持坚固耐用。一不小心，iPhone 17 Air 可能会看起来更像一部廉价的玩具手机，而非一部真正的智能手机。

每一个懂得营销之道的人都会告诉你，期望和感知是人们喜欢他们青睐之物的重要原因，如果有人不喜欢 iPhone 17 Air 拿在手里的感觉，他们就会立刻失去兴趣。

它让我想起了我在 MWC 2025 上看到的 Tecno Spark Slim —— 一款重量为 143.73 克的手机，官方解释说，这部分重量是人为设计的。之所以增加这个重量，是因为如果没有这个重量，手机会感觉很廉价，像玩具一样。

对于一个以高端设计为傲的品牌来说，苹果相对不希望出现这种情况。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • iPhone 17 Air/17 Pro Max厚度对比：Air版薄到无敌

    博主MajinBu在社交平台上晒出了iPhone17Air和iPhone17ProMax的机模对比照，不难看出17Air的厚度明显更薄。iPhone17Air机身厚度在5.5mm左右，含摄像头凸起的总厚度约为9.5mm，这是苹果史上最薄机型。值得注意的是，因超薄机身无法塞进大电池，iPhone17Air电池容量不到4000mAh，新品将在9月份正式亮相，同期亮相的还有iPhone17、iPhone17Pro和iPhone17ProMax。

    ​iPhone ​17 ​Air

  • iPhone 17 系列机模曝光，17 Air 薄得“可怕”！

    如果这个设计图是真的，那，传闻中的 iPhone 17 Air 加上摄像头的厚度也不过只比其最薄处的侧面按钮略厚……

    ​iPhone17Air ​iphone17air厚度 ​iPhone17

  • iPhone17Air新机模曝光：机身轻薄 厚度大幅缩减

    数码领域博主数码闲聊站分享了一组iPhone17Pro的机模图片，引发了网友的广泛关注与讨论。从图片中可见，iPhone17Pro在设计上采用了横向大矩阵DECO布局，其后置三摄的排列方式延续了16Pro的设计风格，但细节之处有所调整。与现款iPhone16ProMax相比，若ProMax系列维持当前尺寸不变，iPhone17Air的机身厚度确实有望实现大幅缩减，接近“减半”的显著效果。

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • 史上最薄苹果手机！iPhone 17 Air/iPhone 16e对比：厚度差距高下立判

    博主MajinBu晒出了iPhone17Air的机模，对比iPhone16e，iPhone17Air更薄，但是其摄像头凸起要比iPhone16e更严重。iPhone17Air机身厚度在5.5mm左右，含摄像头凸起的总厚度约为9.5mm，这是苹果史上最薄机型，相比之下，iPhone16e的机身厚度是7.8mm。该机将在9月登场，它将取代Plus机型，和iPhone17、iPhone17Pro、iPhone17ProMax同台亮相。

    ​iPhone ​17 ​Air

  • 5.5mm苹果史上最薄手机！iPhone 17 Air机模上手对比

    苹果计划2025年推出iPhone 17 Air取代Plus系列，主打超薄设计，机身厚度仅5.5mm左右。新机采用钛铝合金框架提升强度，配备全新横向条状后摄模组，造型类似跑道设计。屏幕将首次为非Pro机型引入高刷新率，大幅提升使用体验。但超薄设计也带来明显短板：电池容量仅3000mAh左右，在高刷大屏下续航可能成为痛点。此前iPhone 6 Plus曾因轻薄设计出现"弯曲门"，新机能否避免类似问题值得关注。

    ​iPhone ​17 ​Air

  • 苹果史上最大！曝iPhone 17 Air配备12GB内存：看齐大哥Pro Max

    分析师郭明錤爆料，iPhone 17系列将迎来重大升级。三款机型均配备12GB内存，创苹果手机内存新高。其中iPhone 17 Air将采用灵动岛屏幕，支持ProMotion自适应刷新率，搭载基于台积电3nm工艺的A19芯片。由于AI时代需求，8GB内存已显不足，苹果不得不提升配置以保障用户体验。不过台积电2nm工艺因成本高、产能有限，苹果将推迟至2026年商用。相比安卓旗舰16GB/24GB内存配置，苹果在硬件升级上仍显保守。

    ​iPhone ​17 ​Air

  • iPhone 17系列机模上手：Air版厚度接近USB-C口

    4月25日，博主曝光iPhone 17系列四款机型机模，重点展示了侧边和底部细节。其中iPhone 17 Air厚度仅5.5mm，是苹果史上最薄机型，因机身过薄仅支持eSIM技术，取消物理SIM卡槽。该机配备单颗4800万像素摄像头，但超薄设计导致电池容量受限，续航可能受影响。其余三款为iPhone 17、17 Pro和17 Pro Max，Pro Max最厚，17和Pro厚度相近。eSIM技术通过远程下载配置文件实现网络连接，可节省设备内部空间。

    ​iPhone ​17 ​iPhone

  • 17系列最便宜版本！iPhone 17e即将试产

    快科技4月22日消息，博主定焦数码爆料，iPhone 17e产线改造已提上日程，目前已经快到试产阶段，新品会在明年登场。此前知名调研机构CIRP发布研报称，iPhone 16e并不是孤立的产品，而是会成为一个按时更新的产品系列，据CIRP预测，明年2月苹果将推出iPhone 17e，继续延续e系列的定位，这意味着iPhone 17e的定价可能会与iPhone 16e保持一致，是17系列的最便宜版本。在今年上半年，苹果推出了iPhone 16e，它和iPhone 16都搭载了苹果A18芯片，两者都配备8GB内存，都支持Apple Intelligence。但是两者的规格有明显不同，iPhone 16e的GPU核心少?

    ​iPhone ​17e ​苹果新品

  • 超越远峰蓝？曝iPhone 17 Pro引入天空蓝配色

    消息称苹果新款iPhone 17 Pro系列将推出全新天蓝色配色方案，亮度与质感超越iPhone 13 Pro的远峰蓝；Pro Max动态岛设计缩小，引入超瓷晶面板技术提升视觉体验；全系搭载A19 Pro芯片，标配12GB内存；此外，iPhone 17 Pro系列在性能、AI计算及多任务处理场景上或有显著升级。

    ​苹果 ​iPhone17Pro ​新品动态

  • 苹果年度机皇！iPhone 17 Pro拥有5大关键变化

    今年9月，苹果将发布iPhone17系列，其中17Pro系列是苹果最强高端旗舰，该系列拥有5大关键变化。1、矩阵相机iPhone17Pro和iPhone17ProMax将对后置摄像头重新设计，该系列采用全新的横向大矩阵相机DECO，闪光灯和LIDAR激光雷达扫描仪移至右侧。值得关注的是，苹果将在该系列首次引入均热板散热系统，这种先进的散热技术能显著提升热传导效率，确保A19Pro芯片在游戏、视频剪辑等高负载场景下持久保持巅峰性能。

    ​iPhone ​17 ​苹果手机

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM