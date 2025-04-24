我对 iPhone 17 Air 的设计非常担忧 —— 原因如下

它会不会太轻了？

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:2025 年有望成为超薄手机的元年，而传闻中的 iPhone 17 Air 就是较好的例证。这款全新设计将取代 iPhone Plus，据报道，后者的吸引力相当有限。

不过，我对传闻中的 iPhone 17 Air 设计却有些担忧。不是因为最近几周备受关注的巨型摄像头条，而是担心这款手机轻薄设计的反响 —— 而这一切都要归功于 Pixel 9a。

Pixel 9a 的设计似乎……不对劲。

当我首先次拿到 Pixel 9a 时，感觉有点……不对劲。一开始还无法确定这种感觉源自何处，直到我拿起Pixel 8a，我才终于明白过来 —— 这款新手机看起来比上一代轻了不少，甚至轻到让人有点担忧。

Pixel 9a 重 186 克，而 8a 重 188 克。这种差异微乎其微，一般很难察觉。但最明显的不同在于手机的尺寸。实际上，这也是一个很小的变化，尺寸上只有几毫米的差异 —— Pixel 9a 的屏幕尺寸只比上一代大了 0.2 英寸 —— 但这足以让你看出这款手机比去年的型号更大。

那一刻，我意识到，即使是非常小的设计变化，也会对我们的手机体验产生那么大的影响。说实话，从硬件角度来看，Pixel 9a 与 Pixel 8a 并没有太大区别。但尺寸的不同仍然足以彻底改变我对它的感受。

推及到 iPhone 17 Aire 就更是如此。想象一下，iPhone 17 Air 似乎与苹果近年来发布的任何一款手机都不一样，这样的手机将带来多大的用户体验改变。

到目前为止，关于 iPhone 17 Air 的传闻都非常有趣，我指的不仅仅是加长的摄像头条。据说，它将保留我们在 iPhone 16 Plus 上看到的更大的 6.7 英寸显示屏，但机身会更薄，据传，它的最薄处为 5.5 毫米，相较之下，16 Plus 为 7.8 毫米。

目前，我们还不知道这款手机的重量，但由于手机厚度减少了这么多，且没有额外的摄像镜头，因此可以预计它的重量会明显比 iPhone 16 Plus 的 199 克轻。

或许有人认为苹果面临的比较大挑战是把 iPhone 17 Air 做得足够薄。但就个人使用 Pixel 9a 的经验告诉我，苹果最应该花精力的点在于，在追求超薄设计的同时，别忘了让它保持坚固耐用。一不小心，iPhone 17 Air 可能会看起来更像一部廉价的玩具手机，而非一部真正的智能手机。

每一个懂得营销之道的人都会告诉你，期望和感知是人们喜欢他们青睐之物的重要原因，如果有人不喜欢 iPhone 17 Air 拿在手里的感觉，他们就会立刻失去兴趣。

它让我想起了我在 MWC 2025 上看到的 Tecno Spark Slim —— 一款重量为 143.73 克的手机，官方解释说，这部分重量是人为设计的。之所以增加这个重量，是因为如果没有这个重量，手机会感觉很廉价，像玩具一样。

对于一个以高端设计为傲的品牌来说，苹果相对不希望出现这种情况。

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