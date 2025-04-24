大型科技公司审查更加严苛，苹果和 Meta 遭欧天价罚款

这是欧盟初次执行这项具有里程碑意义的法规，目的在于遏制主流数字平台的“过度影响力”。

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:欧盟向科技巨头苹果公司、Meta 发出了强烈警告，由于这两家公司违反了欧盟新出台的《数字市场法》（DMA）因此面临着高达 7 亿欧元（约合7. 7 亿美元，57.855 亿人民币）的罚款总额。

在对苹果和 Meta 的商业行为进行了长达一年的调查后，最终，苹果被罚款 5 亿欧元（约合 41.3375 亿人民币），而 Meta 被罚款 2 亿欧元（约合 16.5364 亿人民币）。调查发现，这两家公司均未遵守《数字市场法》。《数字市场法》是 2023 年出台的一项法律，旨在促进竞争，并在长期由硅谷巨头主导的市场中，为小型企业提供公平的机会。

这些罚款不仅仅是金钱惩罚，它表明了欧洲监管机构致力于为科技行业创造公平竞争环境的决心。通过对苹果和Meta的处罚，欧盟明确表示“即使是科技行业的巨头也必须遵守其规则”。

但这一决定可能会引发其与美国、以及特朗普之间新一轮的紧张关系 —— 特朗普曾多次批评欧盟的监管立场 —— 今年 2 月，他将《数字市场法》定性为“外国敲诈勒索”，并警告称，惩罚美国公司的国家可能面临贸易反击。

判决下达后，两家公司都迅速采取了行动。

苹果称“罚款不公平”，并指责欧盟委员会损害了用户隐私和产品质量。“我们认为这些决定损害了消费者及其所依赖的创新，他们还迫使我们免费提供我们的技术，”苹果在一份声明中如是说到，并确认计划对该决定提出上诉。

Meta 也表达了不满。Meta 全球事务主管 Joel Kaplan 认为，欧盟委员会太双标了。“这不仅仅是罚款，而是对我们商业模式的强制改变，相当于征收数十亿美元的关税，”他表示，并补充说，欧洲和中国企业并没有受到同样的标准约束。

苹果的违规行为主要在于其限制应用开发者引导用户在其应用商店之外的平台，进行更加优惠的交易。欧盟表示，此类限制违背了《数字市场法》的使命 —— 即为消费者提供更多选择，并减少开发者对苹果严格控制的生态系统的依赖。

Meta 是因为他们在 2023 年底推出的“付费或同意”广告模式被处罚的。在该广告系统下，用户要么就允许跟踪个性化广告才能免费使用服务，要么就得付费才能享受无广告体验。监管机构认为，这种结构迫使用户分享个人数据，违反了《数字市场法》的用户权利保护规定。Meta 于 2024 年底调整了该模式，目前正与委员会一同确认这些调整是否已经足够。

目前，这两家科技巨头有两个月的时间来修正错误，以符合欧盟规定，否则将面临进一步的“每日罚款”。

虽然 7 亿欧元的罚款数额不菲，但与欧盟以往的处罚相比，这次的金额还是相对温和的了。业内人士表示，这部分是由于违规行为的期限较短，以及其监管策略更倾向于鼓励合规，而非严厉惩罚。此外，人们认为，为了避免与美国的贸易争端升级，欧盟也采取了谨慎行事的措施。

下一个会是谁呢？谷歌和 X 都有可能。

针对苹果和 Meta 的行动可能仅仅是一个开始。谷歌和 X 也正在欧盟监管机构的监管之下 —— 立法者正在推动采取坚定、一致的措施。欧盟议员安德烈亚斯·施瓦布表示：“没有犹豫的余地。如果我们允许贸易政治左右执法，这可能会破坏欧洲竞争政策的根本基础。”

与此同时，美国最近的事态发展可能会增强欧盟的努力。美国一家法院最近裁定，谷歌非法垄断了部分在线广告市场 —— 这一判决可能会导致大西洋彼岸采取更激进的反垄断行动。

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