OpenAI 奥特曼辞去 Oklo 董事长职务，公司股价下跌超11%

Altman 的离开或许为 Oklo 与其他的 AI 公司建立联盟打开了大门，甚至可能与 OpenAI 本身建立联盟。

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:备受瞩目的 OpenAI 首席执行官 Sam Altman （山姆·奥特曼）已正式辞去了 Oklo Inc. 的董事长一职 —— 他从 2015 年开始担任这家核技术公司的董事长。本周二宣布的这一意外消息，给这家核能初创公司带来了一个重大变化 —— 它正忙于准备应对人工智能和其他行业快速增长的能源需求。

Oklo公司联合创始人兼首席执行官 Jacob DeWitte 将在现有职位的基础上兼任董事长，而联合创始人 Caroline Cochran 仍将担任公司首席运营官。本次领导层的变动，正好赶上了 Oklo 寻求将其下一代核反应堆技术商业化的关键时刻。

“从首先天起，Sam 就在规划 Oklo 的发展方向上发挥了重要作用，”DeWitte 表示。“我们非常感谢他的领导才能，以及他对我们愿景的贡献。”

这一消息刚传出时，股市变动较大 —— Oklo 股价在周二盘后交易中下跌超过 11%。不过，随着投资者消化领导层变动的影响，股价在周三有所回升。

虽然 Altman 离职的具体原因尚未公布，但业界认为这似乎是出于战略考虑。Altman 的离开或许为 Oklo 与其他的 AI 公司建立联盟打开了大门，甚至可能与 OpenAI 本身建立联盟。

在公告中，奥特曼对 Oklo 的未来持乐观态度，他表示：“Fission是满足人工智能和其他高优先级行业日益增长的能源需求的关键解决方案。在 Jacob 和 Caroline 的领导下，Oklo已准备好满足这些需求了。”

他还补充说：“由于 Oklo 正在建立战略合作伙伴关系，以大规模推广清洁能源，即实现 AI 部署，我相信现在是转型的理想时机。”

Oklo 方案的创新之处在于，它基于可回收核燃料，并包含被动安全设计 —— 这家公司的目标是解决传统核电站通常伴随的环境和经济问题。

该公司于 2024 年 5 月初次上市，与 Altman 收购的公司 AltC Acquisition Corp.合并，提高了资本充足率。

目前，Oklo 的估值约为 28.3 亿美元。

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