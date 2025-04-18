这款虏获 6 亿用户的外语学习APP，要向 TikTok、IG 们发起了“注意力”战争

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息：这不是一个 SNS 平台创始人的故事。最近，免费语言学习应用程序 Duolingo 的首席执行官兼创始人路易斯·冯·安（Luis von Ahn） 在接受韩国媒体《中央日报》采访时表示： “人们在社交媒体上花费的时间越来越多，我们得争夺这些时间。” 他说： “教育软件和社交媒体应用之间爆发了一场‘注意力战争’” ，“为了占据有限用户的时间，教育类应用也必须有趣才能生存。”

冯·安出生于危地马拉，1996 年移民到美国上大学。后来，他在卡内基梅隆大学读博士期间，开发了 CAPTCHA 和 reCAPTCHA 这两种在网络上区分人类和机器人的技术，并因此而闻名。 2009 年，他将这项技术卖给了谷歌，成为了亿万富翁。两年后的 2011 年，他创立了 Duolingo，并再次获得了巨大的成功。

在采访中，冯·安诉说了自己开发这个免费外语学习软件的原因，他表示，“我出生于一个贫穷的小国家 —— 危地马拉，在那里，互联网并不完善，学习英语需要花费高昂的成本。事实上，大多数教育都不是免费的，越是优质的教育越是如此。”他补充说“我觉得这是不公平的，所以希望通过 Duolingo 来改变这一现状。”

那么，大部分服务都是免费的 Duolingo 是如何实现商业盈利的呢？对此，冯·安表示，很多学习类的软件刚开始都是免费的，但最终难免走向‘诱导用户进行付费’的结局。Duolingo 也有也有去除广告的 Super 版、以及增加了人工智能视频通话功能的 MAX 版。不过，只有 10% 的用户会选择付费，这部分用户贡献了总收益的 80%。另外，美国常春藤盟校入学时使用的 Duolingo 英语测试（DET）也给他们带来了一些收益。不过，软件上超过 90% 的功能仍然是免费的。“我们一直努力践行着 “每个人都能学” 这一创业理念”，冯·安补充道。

“如果单凭‘免费’，是无法从 TikTok、Instagram 那里吸引用户注意力的”，冯・安如是说道。他分享了 Duolingo 的成功秘诀 —— 它像游戏一样有趣。具体来说，大多数用户是因为“可以免费学习外语”才下载 Duolingo 的，不过让用户最终“留下来”的原因是 Duolingo 把“学习”变成了“玩乐”。冯・安解释说“（Duolingo）设置了答对问题后积累的积分，还有可以和全球用户竞争排名的榜单元素 —— 答错问题的话，“红心（生命值）” 就会减少。在复盘是否做好了‘游戏化设计’时，我们会看用户的‘连续学习时长’。如果用户连续学习 20 天，那么，他们之后就会像养成习惯一样持续使用。”

据悉，坚持每天学习且持续了一年以上的用户数量已超过 1000 万人。

在谈及“AI功能的作用”时，冯·安解释说，如果用户在首 次学习后的 3 天内没有再次登录，Duolingo 的吉祥物绿色猫头鹰 “多多” 就会弹出提示：“你放弃我了吗？” 。有意思的是，这个提示词成为了网络流行梗，并口口相传。Duolingo 的 AI 功能会根据用户水平，提供从学习内容到通知时间、通知内容等全方面的 “个性化定制” 服务。比如说，如果一个用户经常答错过去式的题目，系统就会让他做更多相关的题目。它还能识别出以美国、英国等当地标准来说的发音、语调上的细微差别，并给予反馈。

目前， Duolingo 在全球拥有超过 6 亿的用户量，是全球使用人数最多的外语教育应用程序。据估算， Duolingo 的月活跃用户数（MAU）约为 1 亿 1670 万人。除了英语之外，还可以学习中文、日文、韩语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语，甚至包括处于消亡危机中的爱尔兰语、夏威夷语等 40 多种语言。