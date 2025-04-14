GPT-4退役，但，OpenAI接下来准备了“很多好消息”！

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:OpenAI 于 2023 年 3 月推出的 GPT-4 是一款具有里程碑意义的模型，它推动了更智能的聊天互动、更复杂的推理，甚至创意写作的发展……让 ChatGPT 达到了新的高度。GPT- 4 的退役标志着一个时代的结束，同时也预示着新的发展。

OpenAI表示，GPT-4o 在写作、编程、STEM问题解决、以及指令遵循等方面的表现都优于 GPT-4。自 2024 年 5 月推出 GPT-4o 以来，OpenAI 一直在逐步将向 ChatGPT Plus 用户“普及”，现在，它已然成为“标配”。

GPT-4o 不仅仅取代了 GPT-4，还在 GPT-4 的基础上进行了改进 —— 在对话的流畅性、输出的一致性、以及多模态能力方面，都有了显著提升，而这些都是 GPT-4 无法比拟的。

虽然 GPT-4 将不再通过 ChatGPT 平台供用户使用，但开发者和企业用户仍可通过 OpenAI 的 API 继续使用该模型。所以，如果你正在使用 GPT-4 进行开发，你并不会失去访问权限。不过，ChatGPT 的用户（无论是Plus付费用户还是免费用户）之后只能全面转向 GPT-4o 了。

OpenAI “ALL IN” GPT-4o 的举措反映了该公司对更快、更直观且具备多模态能力的 AI 的广泛关注，正在为他们下一代的重大 AI 演进铺平道路。

此外，OpenAI 已确认正在开发 GPT-5。他们表示，GPT-5 主要目标在于：整合并简化其日益复杂的 AI 产品阵容。此外，公司还在研发未来的新模型，包括更多的“o”系列升级版本等。

这一战略转变是为了给所有用户打造更强大、多模态且易于访问的 AI 体验。作为过渡，OpenAI 于2025 年 2 月 27 日推出了 GPT-4.5 作为研究预览，内部代号为“Orion”。

对于 ChatGPT 用户来说，最重要的是：GPT-4o 已经到来 —— 无需进行任何更改，便可以期待未来更强大、更响应迅速的 AI 体验！

OpenAI 的重大调整仍在继续。

OpenAI 的 CEO 奥特曼于当地时间 13 日在社交媒体平台 X 上表示：“本周为大家准备了很多好消息”，并透露 “从明天（ 14 日）开始”。

虽然他没有透露具体的“好消息”是啥，但根据科技媒体的预测，“好消息”包括GPT-4.1GPT-4.1 mini版 GPT-4.1Nano版本o3 满血版等。

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