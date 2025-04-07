特朗普发动的“关税战”，开始波及美国的 AI 业了！

“特朗普试图强化美国 AI 竞争力的构想，因他自己的关税政策而受到了阻碍。” 特朗普发动的“关税战”，会让美国 AI 的使用费越来越高吗？

站长之家(ChinaZ.com) 4月7日 消息:有预测称，由于特朗普发动的“关税战争”，AI数据中心的建设成本将急剧增加。全球云服务领域的三大巨头企业在世界各地积极竞争建立数据中心，如今，人们越来越担心这些企业会将不断攀升的成本转嫁给消费者，或导致投资缩减。

7 日，据相关行业消息及海外媒体报道，微软、亚马逊、谷歌等公司正在美国本土以及墨西哥、印度等地推进规模高达 10000 亿美元的AI数据中心建设项目。《华尔街日报》分析称，由于特朗普全方位的关税政策影响，相关建设项目所需的材料、零部件等价格上涨，建造成本也会随之上升，基础设施投资费用必然会大幅增加。如果，未来对数据中心将搭载的半导体相关品类也征收关税，建设成本预计将会进一步急剧增加。

位于美国华盛顿的智库卡托研究所（Cato Institute）的技术政策研究员 Matt Mittelsteadt 在接受采访时，表示：“（受关税政策影响）钢铁等材料，不仅用于数据中心的结构建设，也得用于自动喷水灭火系统等设备。” 还称 “AI的未来正面临着税收的压力”。

也有观点认为，基础设施建设成本的急剧增加可能会导致普通大众使用 AI 的价格上涨。ChatGPT 的开发公司 OpenAI 及其竞争对手 AI 初创企业 Anthropic 等生成式AI服务的实际运算的物理计算都是在微软、亚马逊、谷歌、甲骨文等公司的数据中心进行的。AI 初创企业 Aisera 的首席执行官 Muddu Sudhakar 表示：“如果数据中心的建设成本上涨，大型科技公司将更严格地管理支出费用。” 还称 “他们将不得不把这些成本转嫁出去，因此人工智能的使用费用也很有可能随之上涨”。

还有预测称，特朗普政府全面支持的“星际之门 （Stargate）”项目也可能会出现问题 —— 这是一个由 OpenAI、甲骨文、以及日本的软银等共同推进的规模高达 5000 亿美元的项目，目标是在美国各地建设约 20 个超大型数据中心。AI 行业相关人士表示：“特朗普试图强化美国 AI 竞争力的构想，因他自己的关税政策而受到了阻碍。”

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