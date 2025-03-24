进军美国 39 年后，现代起亚在美累计销量将破 3000 万辆

现代起亚在美国市场的累计销量将突破 3000 万辆，这是其在进军美国市场 39 年后创下的新纪录。

站长之家(ChinaZ.com) 3月24日 消息:据现代汽车和起亚 24 日表示，截至上个月，在美国市场的累计销量统计为 2930 万辆。考虑到现代汽车（91 万辆）和起亚（79 万辆）去年的销量，上半年内累计销量定会超过 3000 万辆。

与全球整车品牌相比，现代汽车和起亚在美国市场的销量增长极为迅猛。现代汽车和起亚于 1986 年在美国开启初次销售，2011 年达到 1000 万辆，2018 年达到 2000 万辆，今年预计将突破 3000 万辆。在非美国本土品牌的整车公司中，当地销量超过 3000 万辆的，除了之前进入美国市场的丰田和本田，就只有现代汽车集团了。

特别是现代汽车和起亚达成累计销售 3000 万辆纪录的时间，要比丰田和本田要快得多 —— 丰田于 1958 年、本田于 1970 年分别进入美国市场，并在 2012 年和 2017 年累计销量超过 3000 万辆 —— 丰田用了 54 年，本田用了 47 年才实现的 3000 万辆销量，现代汽车仅用 39 年就达成了。

现代汽车和起亚每次在美国汽车市场发生变革时，都会推出有竞争力的产品来提升销量。2008 年受全球金融危机影响，美国经济下滑，大型车和 SUV 市场萎缩。在小型车方面有优势的丰田在 2009 年因 “召回事件” 而动摇。现代汽车没有错失机会，推出了伊兰特（Elantra）、索纳塔以及起亚 K5，迅速扩大了市场占有率。

2011 年，现代汽车和起亚在美国的累计销量突破 1000 万辆后，强化了 SUV 产品线，现代汽车的途胜、胜达，起亚的索兰托、智跑的销量增加，到 2018 年达到了 2000 万辆的里程碑。同时，2016 年将高端品牌捷尼赛思引入美国市场，提升了品牌形象。随着捷尼赛思的加入，现代汽车和起亚的销量再次增长，2018 年美国市场年销量还在 120 万辆左右，去年已超过 170 万辆。

值得一提的是，现代汽车和起亚去年在美国销售了 12.38 万辆电动汽车，市场占有率仅次于特斯拉（37.9%），位居第二（9.5%）。

与此同时，现代汽车和起亚在美国市场的销量约为 170 万辆，超过了韩国国内市场（124 万辆）。在美国，它们仅次于通用汽车（GM）、福特、丰田，排名第四。

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