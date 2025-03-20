特斯拉遭袭击后，被加拿大车展拒之门外，马斯克：他们想整死我！

马斯克在接受媒体采访时，谈到了大众针对特斯拉的反对声音 ——“他们基本上就是想整死我” 。

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:据加拿大多家新闻媒体的报道称，由于美国各地多家特斯拉经销商遭遇了一系列袭击事件后引发了安全方面的担忧，温哥华国际车展已禁止特斯拉参加今年的活动。近来，特斯拉的经销商门店和充电站遭遇枪击、汽车被纵火焚烧等一系列的袭击活动。不少人认为，这是对特斯拉CEO 埃隆·马斯克及其持续掺和美国联邦政府行为的一种抗议。

据悉，本次的温哥华国际车站于 3 月 19 日至 23 日举行，车展执行董事 Eric Nicholl 表示，禁止特斯拉参展完全是出于安全考虑。

据加拿大《环球新闻》报道，Nicholl 强调：“温哥华车展最关注的事儿便是参展者、参展商和工作人员的安全。这一决定将确保所有参展人员能够专心致志地享受车展带来的诸多积极方面。”

据美国 CNN 报道，此前曾给过特斯拉主动退出加拿大车展的机会，但其拒绝了，这也让车展组织者不得不主动将这家汽车公司排除在外。马斯克此前曾在 X 平台上发文称“加拿大不是一个真正的国家”，不过，这条推文后来又被他删了。

最近针对特斯拉相关场所的袭击事件包括：周一，堪萨斯城出现了 “可疑的” 赛博卡车（Cybertruck）起火事件；周二，拉斯维加斯一家特斯拉维修厂内的车辆被纵火焚烧。拉斯维加斯警方称，有人在特斯拉的建筑上喷涂了 “反抗” 字样，这是一起 “有针对性的袭击”。此外，还出现了以 “扳倒特斯拉（Tesla Takedown）” 为名组织的和平抗议活动。

温哥华车展的组织者没有提及唐纳德・特朗普总统近几个月来威胁要入侵加拿大一事，但毫无疑问，这也是特斯拉被拒之门外的部分原因。特朗普极大地颠覆了美国以往的地缘政治联盟 —— 他威胁要入侵加拿大这样的传统盟友，却又与俄罗斯的普京套近乎。

特朗普曾表示他想让加拿大成为美国的第 51 个州，在 2024 年大选后不久，许多主流评论员都认为这是个玩笑。但如今看来，特朗普似乎并非在开玩笑，因为他还对巴拿马以及丹麦的属地格陵兰岛等发出了同样的威胁。

针对特斯拉经销商的袭击事件，马斯克抱怨称“大家都在毫无理由地针对他”。这一说法着实有点儿不要脸了，因为据《纽约时报》的估计，仅在第 一年，像美国国际开发署（USAID）这类项目被削减资金估计就会导致全球数百万人丧生。马斯克在一事件中起到了关键作用，但他却在周二的福克斯新闻节目中，声称：他“从未做过任何坏事”，但大家“却想置他于死地”。

马斯克在 Sean Hannity 的节目中称：“我只是做了有益的事，所以我认为我们这儿出现了一群精神错乱的人，肯定是有某种精神疾病问题，因为这一切毫无道理。”

司法部长 Pam Bondi 将针对特斯拉的一系列袭击事件称为国内恐怖主义，并表示将按此进行起诉。他在周二的一份声明中称：“对特斯拉财产的一系列暴力袭击行为完全就是国内恐怖主义。美国司法部已经基于此对几名肇事者提出了指控，其中一些案件的罪名会面临最 低五年的强制刑期。我们也将继续展开调查，让参与这些袭击的人，包括那些在幕后协调和资助这些犯罪行为的人，都受到严厉的惩罚。”

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