三星卢泰文：要努力“攻陷”中国市场 —— 目前份额不足1%

目前韩国在中国的智能手机市场份额不足1%！

站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:三星电子移动体验 (MX) 业务部负责人卢泰文指出，人工智能 (AI) 是 Galaxy 智能手机超越竞争对手的优势，并强调将致力于扩大在中国的市场份额。

19 日，第 56 届三星电子定期股东大会在京畿道水原市会展中心举办。在当天的活动上，卢泰文在被问及如何应对经济衰退、关税、竞争对手苹果等问题时，表示，“AI竞争力是三星电子Galaxy系列手机的差异化重点和竞争力所在”。

他继续表示：“从 Galaxy S24 开始推出的 Galaxy AI，从 Galaxy S25 开始已经进化为 AI 代理 —— 个性化功能得到了增强。” 他强调说：“我们未来不仅要将这种 AI 应用扩展到高端旗舰产品当中，还要普及到 Galaxy A 系列，并于 3 月底正式推出，我们将会引领移动市场、并掌控竞争力。”

卢泰文还提出了增强‘Galaxy AI’竞争力的方向：

- 通过综合AI平台提供综合AI体验；

- 构建个人数据引擎，根据用户特点定制个性化AI解决方案；

- 最安全的AI体验；

- 平衡利用设备端AI和云端AI的混合AI。

除此之外，卢泰文当天还表示，将致力于加强韩国企业在中国智能手机市场的影响力 —— 目前韩国在中国的智能手机市场份额不足1%。

卢泰文解释道，“中国市场本土品牌竞争非常激烈，我们的基本战略方向是聚焦中国高端市场，加强与中国本土企业的服务内容合作。”

他还表示，“我们正与中国 AI 公司和 IP 公司展开密切合作，开发能够有效针对中国消费者需求和趋势的中国特色产品”，并补充道，“我们将通过进一步增强AI功能来提升产品竞争力，并通过在本地服务内容方面的合作，加速提高我们在中国市场的份额。”

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