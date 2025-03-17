为了“撩妹”去健身，结果想出了一款APP，月入千万+

由两个18岁美国青少年开发的Cal AI 上个月的收入超过了 200 万美元……

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:两名 18 岁的美国高中毕业生开发的一款 app 正成为热门话题。这款 app 通过拍摄食物的照片来计算卡路里和营养成分，如今在 TikTok 等主要 SNS 平台上出名了。

据 IT 媒体 TechCrunch 当地时间16 日 报道显示，基于人工智能（AI）的卡路里分析应用程序 Cal AI 上个月的收入超过了 200 万美元（合约1447. 3 千万人民币）。据悉，这款APP推出仅 8 个月，下载量就突破了 500 万次。

目前，Cal AI 在苹果应用商店上的评分为 4.8，评论量超过了 66，000 条。在 Google Play 上也获得了好评，共有超过 75，000 条评论，评分为 4.8。

在 Cal AI 的创始人高管竟是青少年的消息被曝光后，Cal AI 这款产品收获了更多关注。身为公司联合创始人的 Zach Yadegari 和 Henry Langmack 都是刚从高中毕业的 18 岁年轻人。

这款 APP 利用AI的图像识别技术，根据食物照片计算卡路里和营养成分。与其他卡路里计算APP的不同之处在于，它使用 Antropic 和 OpenAI 等AI模型来提高准确性，并在 GitHub 的开源食物卡路里和图像数据库上进行了训练。

首席执行官 Zach Yadegari 表示：“我们发现不同的模型分别对不同的食物有更好的识别效果。”

这款APP源自一个青少年时期的想法。Yadegari 透露，为了“吸引女孩儿”，他开始去健身房增肌，然后诞生了开发这款APP的想法。

TechCrunch 报道称：“开发人员声称这款应用的准确率高达 90%，这对于许多减轻体重人士来说已经够了。”

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