《宝可梦GO》开发商以35亿美金出售游戏业务，买主为沙特公司

这次的交易是沙特阿拉伯游戏集团（以下简称沙特）大力进军游戏行业的重要一步！

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:《宝可梦GO（Pokémon Go）》背后的开发商 Niantic Labs 以 35 亿美金（合约253. 2355 亿人民币）的价格将他们的游戏业务出售给了移动社交游戏开发商Scopely。在此之前，Niantic 试图让公司旗下其他的 AR 游戏复刻《宝可梦GO》的成功，但未能如愿。根据协议，Niantic 旗下一些最知名的游戏 —— 包括《Pokémon Go》、《Monster Hunter Now》和《Pikmin Bloom》 —— 都将被转让给 Scopely。

Niantic 创始人兼 CEO 约翰・汉克（John Hanke）对本次的业务转让持乐观态度，他表示，Niantic 的游戏一直致力于连接人与人，并鼓励人们探索世界。他相信 Scopely 会提供必要的投资，让这些游戏在未来的数年里继续发展。

Scopely 方面对这次的收购也充满了热情，他们将 Niantic 的开发者称为 “卓越的游戏制作人”，并认为他们创造了 “行业领先的游戏”。

不过，并非 Niantic 旗下所有的游戏都包含在本次交易中，Peridot、Ingress 将转由 Niantic 旗下独立部门 Niantic Spatial 负责。

值得一提的是，本次的交易也是沙特阿拉伯游戏集团（以下简称沙特）大力进军游戏行业的重要一步。在此之前，沙特公共投资基金（PIF）收购了任天堂（Nintendo）、动视暴雪（Activision Blizzard）和艺电（Electronic Arts）等大型游戏公司的股份。 2021 年，沙特还成立了电竞游戏公司 Savvy Games Group —— 该公司在 2023 年以 49 亿美元的价格收购了《大富翁GO（Monopoly Go!）》的开发商 Scopely。

Scopely 的CEO蒂姆・奥布莱恩（Tim O’Brien）曾暗示，2025 年会有一笔重大交易，涉及一个 “大规模的全球知名游戏系列”，预计将带来超过 10 亿美元的收入。虽然 Niantic 没有公开披露其收益情况，但据 Scopely 透露，仅去年一年，Niantic 的游戏业务就带来了 10 亿美元的收入。

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