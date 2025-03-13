能跳舞、会骑车、还懂“看眼色”…这款机器人要2年取代保姆、保洁？

它可以进行行走跑步、身体旋转、爬楼梯等动作，还可以打开瓶盖、阅读理解药品说明书等，目前正在商业化前的测试阶段。

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息：一款运动技能与人类接近的人形机器人出现了，它不仅能走路、跑步，还能跳舞、骑车，甚至还能识别人类情绪、阅读理解药品说明书……据新浪经济、光明网等媒体 12 日报道称，中国人形机器人初创品牌智元机器人（AgiBot）最近发布了“灵犀X2”（以下简称X2）的原型，这款产品身高1. 3 米，体重33. 8 公斤。

根据公司联合创始人彭志辉（稚晖君）发布的视频显示，X2 在一个地下停车场里行走、跑步、扭动、爬楼梯、跳舞，甚至骑自行车。此外，它即使在滑板车和悬浮滑板等电动移动设备上也不会失去平衡，其灵活性超越了现有的其他人形机器人。

据介绍，X2 还擅长基于多模态大语言模型（LMM）与人类进行出色的交流。

视频中，当彭志辉问“现在几点了”时，X2 回答道：“现在是早上 5 点 42 分。”当左右手分别拿着一瓶牛奶和一杯饮料的彭志辉问到“睡不着，喝什么饮料好？”时，X2 回答道：“我建议喝一杯牛奶，有助于睡眠。”

该公司还表示，X2 可以通过面部表情和语调评估一个人的情绪状态、并做出适当的反应。

此外，X2 还可以进行打开瓶盖、阅读并理解药品包装说明书等操作。AgiBot方面表示：X2 的应用可以扩展到日常生活的各个领域，诸如保安、保姆、保洁，也适用于教育和医疗等行业。

目前，这款机器人处于商业化前的测试阶段，预计在未来两年内会实现落地。

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