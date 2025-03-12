马斯克身价暴跌，一天蒸发290亿美金！

埃隆・马斯克（Elon Musk）的净资产在一天之内大幅缩水 290 亿美元，原因是特斯拉（Tesla）的股票遭受重创。

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息:当地时间2025 年 3 月 10 日，特斯拉的股价在纳斯达克市场下跌 15.43%，收于每股 222.15 美元，每股大幅下跌 40.52 美元。据《彭博亿万富翁指数》显示，特斯拉股价的下跌对马斯克个人的净资产产生了重大影响，截至 3 月 11 日，其净资产为 3010 亿美元，一天内减少了 290 亿美元。

该报告强调，马斯克年初至今已损失了 1320 亿美元，这一大幅下滑反映出特斯拉目前仍在面临的困境。不过，马斯克目前仍是世界首富，其净资产仍比排名第二的杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）高出了 850 亿美元 —— 贝索斯以 2160 亿美元的净资产位列榜单第二。

特斯拉股价下跌的主要原因是该公司在关键国际市场的表现疲软。特斯拉在中国难以跟上国内竞争对手的步伐，尤其是电动汽车巨头比亚迪，比亚迪已在全球最 大的电动汽车市场中占据了更稳固的地位。

除此之外，特斯拉股价的大幅下跌也受到了金融分析师看跌预测的推动。

瑞银集团（UBS Group AG）和罗伯特・W・贝尔德公司（Robert W. Baird & Co）都下调了对特斯拉 2025 年第 一季度的交付预期。瑞银分析师约瑟夫・斯帕克（Joseph Spak）最近预计，特斯拉本季度仅能交付 36.7 万辆汽车，相较此前的预期下降了 16%。

如果这些预测成真，可能表明特斯拉正经历需求的大幅放缓，这可能会影响该公司在未来几个季度的盈利能力。

尽管近期出现了下滑，但特斯拉仍然是世界上较具影响力和价值的汽车制造商之一。不过，该公司面临着诸多挑战，这些挑战可能会影响其未来的发展轨迹。

来自中国汽车制造商的竞争加剧：特斯拉面临的最 大挑战是中国电动汽车制造商的崛起，尤其是比亚迪、蔚来（Nio）和小鹏（XPeng）。这些公司一直在积极地在国内和国际市场进行扩张，他们以较低的价格提供具有先进功能的汽车，广受欢迎和青睐。为了应对这种竞争，特斯拉可能需要进一步实现生产本地化、提升电池技术，并推出更符合不同市场需求的经济实惠车型。

经济不确定性和利率因素：全球经济放缓和较高的利率影响了消费者的购买力，尤其是对于电动汽车这类昂贵产品的购买力。许多潜在买家由于高昂的融资成本而推迟购买电动汽车，这直接影响了特斯拉的销售。如果经济状况改善且利率稳定，特斯拉的需求可能会回升。但该公司必须谨慎应对这些宏观经济挑战。

向人工智能和自动驾驶领域拓展：特斯拉一直在大力投资人工智能（AI）和自动驾驶技术，这可能成为其长期增长的驱动力。马斯克经常表示，特斯拉的完全自动驾驶（FSD）软件将改变游戏规则，有可能使特斯拉从一家汽车制造商转变为一家科技巨头。如果特斯拉能够成功将自动驾驶技术商业化，可能会开辟新的收入来源，并巩固其在汽车创新领域的领先地位。

制造和供应链效率：特斯拉一直在通过在德克萨斯州、德国和墨西哥等不同地区建设新的超 级工厂来扩大生产能力。从长远来看，这些工厂有望提高生产效率并降低成本。如果特斯拉能够优化其供应链并提高生产效率，它可能会更有效地与那些提供低成本电动汽车的竞争对手展开竞争。

不过，特斯拉在电动汽车行业中仍然是一股主导力量，其未来取决于它能否很好地适应不断变化的市场动态。无论是通过人工智能领域的进步、战略性的价格调整，还是扩大全球市场份额，特斯拉都必须不断创新，以维持其在电动汽车领域的领导地位。

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