美国司法部再次要求谷歌出售Chrome，否则，可能还得搭上Android

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:在此之前的 2024 年 8 月，美国联邦法院对谷歌作出了 “垄断企业” 的裁决，之后，美国司法部（DOJ）被要求找出‘遏制谷歌主导地位’的解决方案。而后的同年 11 月，美国司法部提出了多项补救措施，其中之一便是要求谷歌出售浏览器（Google Chrome）业务。最近，在其周末提交给法院的一份修订提案中，美国司法部重申了要求谷歌剥离 Chrome 浏览器业务的立场。不过，在AI业务方面，谷歌却受到了不少“优待”。

美国司法部连同 38 个州的总检察长在一份长达 27 页的最终提案中重申，他们仍然保持要求谷歌出售 Chrome 浏览器的态度，原因是“为新的竞争对手提供机会，让它们能够拥有一个重要的互联网搜索入口，以便摆脱谷歌的垄断控制”（路透社消息）。

除此之外，美国司法部还提出了出售安卓（Android）系统业务的提案，根据文件内容显示，如果谷歌提出的补救措施无效，或者该公司企图通过某些方式 “规避” 部分提议的解决方案，那就需要采取这一步骤 —— 出售Android业务。对此，谷歌的一位发言人向媒体表示，“这些过于全面的提议远远超出了法院的判决范围，而且还损害美国的消费者、经济以及国家安全”，间接表现出了反对的态度。

对谷歌来说，仅有值得庆幸的是，美国司法部没有对谷歌在AI领域的投资等业务进行诸多干涉。从谷歌处拿到了大量投资的AI初创公司 Anthropic 于上个月向法院表示，失去这笔资金可能会让其产品在与微软、OpenAI 等竞争对手的较量中失去部分优势。

据报道，调查人员了解到禁止谷歌投资像 Anthropic 这样的人工智能公司会产生 “意想不到的后果”，之后美国司法部才改变了“干涉”的立场。不过，检察官表示，谷歌在进行与AI相关的投资业务之前，应该通知当局。

实际上，谷歌在去年 12 月便提交了一些“补救措施”提议，但其中并没有包含“出售 Chrome 浏览器业务”这项。值得一提的是，谷歌已经确认将对该判决提出上诉。美国司法部的提议将于下个月在美国地方法院法官阿米特・梅塔（Amit Mehta）的主持下进行审理。预计今年夏天会做出裁决，但，这仍然不是最终结果 —— 上诉可能需要一两年、甚至更长时间，所以在未来的很长一段时间内，谷歌 Chrome 浏览器的命运将会如何，我们无从知晓。

（举报）