马斯克又盯上了美国邮政和国家铁路客运？都应该私有化！

据路透社报道，马斯克称：“从逻辑上讲，我认为我们应该将任何合理范围内能够私有化的东西都进行私有化。比如，我觉得我们应该把邮政和美国国家铁路客运公司私有化 …… 我们应该尽可能地将一切都私有化。”

马斯克是在周三通过电话会议参加旧金山的摩根士丹利科技、媒体和电信（TMT）大会时发表这番言论的 —— 该会议并未对媒体开放。马斯克在没有提供任何有价值背景信息的情况下抱怨了美国的铁路服务，比如他曾反对加利福尼亚州的高铁项目，而且作为一家汽车公司的老板，他在“扼杀”美国的公共交通方面有着路人皆知的既得利益。

据美国全国广播公司（NBC）新闻报道，马斯克称：“如果你从其他国家来，千万别乘坐我们的国家铁路。这可能会让你对美国留下非常糟糕的印象。所以，我只是觉得我们应该优先考虑将任何可以私有化的东西都进行私有化。”

根据阿什利・万斯所著的关于这位亿万富翁的传记 —— 《硅谷钢铁侠：埃隆·马斯克，创造未来的人》 —— 马斯克在 2013 年提出了 “比较优秀高铁（Hyperloop）” 的概念，目的是阻挠加利福尼亚州由公共资金资助的高铁项目。而且特朗普上个月甚至表示，他将调查该项目，理由是其管理不善。所以，马斯克和特朗普会反对任何由政府资助的项目也就说得通了，除非他们能从中分一杯羹。

美国邮政的批评者声称该机构 “一直在亏损”，实际上，同样的逻辑可以应用于任何政府服务项目，从公立学校到公路都是如此，一直在亏损。美国的高速公路系统需要花钱，但生活在现代社会的一部分意义就在于拥有人们可以行驶的道路，而这本身就能推动经济活动，拥有一个正常运转的邮政系统也是一样的。

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