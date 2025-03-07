折叠屏iPhone或明年末发布，没有FaceID，售价至少2000刀

这次，苹果的折叠屏iPhone真的要来了吗？

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:据分析师郭明錤表示，苹果的折叠屏手机 iPhone Fold 预计将在 2026 年末或 2027 年初发布，新产品采用 7.8 英寸的无折痕显示屏，或不再不配备 Face ID 功能。最近有传言称，折叠屏 iPhone 的初期制造将在 2025 年末开始，大规模量产会在 2026 年下半年产品发布前进行。郭明錤分析师现在表示，这款产品要到 2026 年末或 2027 年初才会发布 —— 他曾预测将于 2024 年发布。

郭明錤这次也提及他的报告是基于供应链信息，还是出于个人猜测。不过，他提供了关于折叠屏 iPhone 以及其第二代产品的具体细节。郭明錤称，初代 iPhone 折叠屏手机将具有以下特点：

售价在 2000 美元至 2500 美元以上；

采用类似书本的设计；

外屏尺寸为 5.5 英寸；

展开后的内屏尺寸为 7.8 英寸；

折叠屏没有折痕；

后置双摄像头；

展开屏幕时前置摄像头可用；

折叠状态下厚度约为 9 毫米至 9.5 毫米；

展开状态下厚度约为 4.5 毫米至 4.8 毫米；

据报道，由于空间限制，Face ID 将被取消。取而代之的是，折叠屏 iPhone 的侧面将配备一个指纹识别的触控 ID 传感器。

不过另一个微博爆料者“数码闲聊站” 称外屏尺寸是 5.49 英寸，展开后的内屏将是 7.74 英寸。

早些时候的报道称，iPhone 折叠屏手机展开后 “总尺寸将超过 12 英寸”。

除了预计在 2026 年末或 2027 年初发布外，郭明錤还提供了关于该产品开发的更详细时间表，以及出货量的预估。郭明錤称，折叠屏iPhone 将于2025 年第二季度定案、并于第三季度正式启动项目，而大规模量产将在一年多后的 2026 年第四季度开始。

他还预测，由于该设备制造的复杂性，产量会受到限制，苹果在 2026 年将出货 300 万至 500 万部折叠屏 iPhone。考虑到第二代折叠屏iPhone的推出， 2027 年的折叠屏iPhone总出货量预计可达 2000 万部。

郭明錤并没有为他给出的这些预测提供支撑依据（信息源）。不过，即便他的这份“新爆料”是基于供应链信息，但两年后的出货量数据也不太可能是准确的。

值得一提的是，他提到屏幕没有折痕这一点，得到了最近一则传言的支持，该传言称苹果至少已经减少了屏幕在反复使用后出现折痕的程度。

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