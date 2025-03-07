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折叠屏iPhone或明年末发布，没有FaceID，售价至少2000刀

2025-03-07 08:36 · 稿源：站长之家

Apple，苹果发布会，iPhone，Apple Watch

这次，苹果的折叠屏iPhone真的要来了吗？

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:据分析师郭明錤表示，苹果的折叠屏手机 iPhone Fold 预计将在 2026 年末或 2027 年初发布，新产品采用 7.8 英寸的无折痕显示屏，或不再不配备 Face ID 功能。最近有传言称，折叠屏 iPhone 的初期制造将在 2025 年末开始，大规模量产会在 2026 年下半年产品发布前进行。郭明錤分析师现在表示，这款产品要到 2026 年末或 2027 年初才会发布 —— 他曾预测将于 2024 年发布。

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郭明錤这次也提及他的报告是基于供应链信息，还是出于个人猜测。不过，他提供了关于折叠屏 iPhone 以及其第二代产品的具体细节。郭明錤称，初代 iPhone 折叠屏手机将具有以下特点：

  • 售价在 2000 美元至 2500 美元以上；

  • 采用类似书本的设计；

  • 外屏尺寸为 5.5 英寸；

  • 展开后的内屏尺寸为 7.8 英寸；

  • 折叠屏没有折痕；

  • 后置双摄像头；

  • 展开屏幕时前置摄像头可用；

  • 折叠状态下厚度约为 9 毫米至 9.5 毫米；

  • 展开状态下厚度约为 4.5 毫米至 4.8 毫米；

据报道，由于空间限制，Face ID 将被取消。取而代之的是，折叠屏 iPhone 的侧面将配备一个指纹识别的触控 ID 传感器。

不过另一个微博爆料者“数码闲聊站” 称外屏尺寸是 5.49 英寸，展开后的内屏将是 7.74 英寸。

早些时候的报道称，iPhone 折叠屏手机展开后 “总尺寸将超过 12 英寸”。

除了预计在 2026 年末或 2027 年初发布外，郭明錤还提供了关于该产品开发的更详细时间表，以及出货量的预估。郭明錤称，折叠屏iPhone 将于2025 年第二季度定案、并于第三季度正式启动项目，而大规模量产将在一年多后的 2026 年第四季度开始。

他还预测，由于该设备制造的复杂性，产量会受到限制，苹果在 2026 年将出货 300 万至 500 万部折叠屏 iPhone。考虑到第二代折叠屏iPhone的推出， 2027 年的折叠屏iPhone总出货量预计可达 2000 万部。

郭明錤并没有为他给出的这些预测提供支撑依据（信息源）。不过，即便他的这份“新爆料”是基于供应链信息，但两年后的出货量数据也不太可能是准确的。

值得一提的是，他提到屏幕没有折痕这一点，得到了最近一则传言的支持，该传言称苹果至少已经减少了屏幕在反复使用后出现折痕的程度。

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