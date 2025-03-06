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Facebook性别歧视“罪名成立”！人权机构：他们助长了性别刻板印象

2025-03-06 16:23 · 稿源：站长之家

脸书，Facebook (1)

欧洲人权机构裁定，Facebook“性别歧视”罪名成立！

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息:据CNN报道称，一家欧洲人权机构 —— 荷兰人权研究院裁定，Meta 公司通过其推广招聘广告的算法存在性别歧视行为。活动人士称，这是让大型科技公司对他们平台的设计负责的关键一步。

荷兰人权研究院在 2 月 18 日的一项裁决中表示， Facebook 的算法强化了性别刻板印象，在荷兰主要向女性 Facebook 用户展示 “典型的女性职业”，而 Facebook 所属的 Meta 公司本有责任监控并调整其算法以防止这种情况的发生。

在这一裁决之前，CNN 就曾报道过，由于性别歧视，欧洲的 Facebook 用户错失了一些工作机会 —— 报道中称，通过对 Facebook 的招聘广告进行调查，发现荷兰及其他五个国家的广告往往基于“性别刻板印象”来定位用户。例如，机械师职位的广告主要展示给男性，而幼儿园教师职位的广告则主要推送给女性。

通过在荷兰、法国、印度、爱尔兰、英国和南非所做的实验，某种程度上也表明了：Facebook 在全球范围内都可能存在类似的歧视！

荷兰人权研究院在 2 月的裁决中指出，负责管理 Facebook 欧洲广告业务的 Meta 平台爱尔兰有限公司（Meta Platforms Ireland Ltd．）未能证明其广告算法不存在被禁止的性别歧视行为。 Facebook 必须修改其广告算法，以防止进一步的歧视出现。

欧盟有多项针对“性别歧视”的法令，其中便包括在网络广告领域的。

裁决中还指出：“Meta 爱尔兰公司已承认，‘性别’这一数据可能是算法的一部分，他们也没有反驳这一数据可能会通过算法助长性别刻板印象。”

Meta 公司方面拒绝回应此事。

Meta，元宇宙，Facebook

Meta 公司发言人阿什利・塞特尔（Ashley Settle）曾表示：“在为就业、住房和信贷广告商进行广告推广时，会采用目标定位限制”。据 Meta 称，这些受众定位限制适用于美国、加拿大以及包括法国和荷兰在内的 40 多个欧洲国家及地区。

“我们不允许广告商基于性别来展示这些广告。” 阿什利・塞特尔在 2023 年的一份声明中表示，“我们与学术界、人权组织及其他学科的利益相关者和专家合作，探索、研究与解决算法公平性问题的理想解决方案。” 当时，Meta 没有回应关于其‘广告系统算法是如何训练’这样问题。

虽然荷兰人权研究院的这一裁决不具有法律约束力，但专家表示，如果此案进一步升级，法院将需要考虑该研究院的调查结果。

相关领域的荷兰律师安东・埃克（Anton Ekker）表示，研究院的裁决可能会让荷兰数据保护监管机构对 Meta 采取行动，诸如处以罚款，或者责令其修改特定算法，尤其是那些强化不平等，并对基于性别、种族、民族或宗教的边缘化群体造成或大或小伤害的算法。

他说，如果 Meta 不对此采取行动，非政府组织可能会选择采取进一步的法律行动，以阻止其算法被用于歧视行为。

这一裁决出台之际，数字权利保护正遭到严重破坏，尤其是对女性和边缘化群体而言。

上个月，为了响应特朗普的号召，Meta 表示将终止其多元化、公平性和包容性（DEI）政策，修改其平台上关于仇恨性行为的政策，并取消其在美国的第三方事实核查项目。

Meta 更新指南后，任何人都可以在 Facebook 上，随意地称呼女性为 “家用物品”、“财产”、“所有物”，即使你随意地发布“性别歧视言论”，也不会受到任何惩罚。

而之前，这种带有性别歧视的评论会被 Meta 的审核人员删除。

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