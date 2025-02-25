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AI日报：全球首个混合推理模型Claude 3.7 Sonnet发布；阿里开源推理模型QwQ；DeepSeek平台API充值服务恢复

2025-02-25 15:21 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用

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1、Anthropic推出混合推理模型Claude3.7Sonnet:能力超DeepSeek

今日，人工智能公司Anthropic宣布推出其最新的混合推理模型Claude3.7Sonnet，称其为史上最智能的AI模型。该模型结合了推理模式与传统模式，能够高效处理复杂问题，同时保持快速响应。Anthropic还发布了Claude Code编程工具，进一步拓展了Claude系列的应用。

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【AiBase提要:】

🧠 Claude3.7Sonnet是市场上唯一的混合推理模型，结合了推理和实时生成能力。

💻 新推出的Claude Code工具可搜索、编辑代码，并支持GitHub提交，增强了开发者的协作能力。

🌐 用户可通过Claude应用程序及API等多种方式访问Claude3.7Sonnet，且其运行成本与前代产品相同。

2、阿里通义千问推出推理模型QwQ-Max预览版 可在qwen.ai域名体验

阿里巴巴近日推出了基于Qwen2.5-Max的推理模型QwQ-Max-Preview，并计划全面开源其最新的推理模型。这一举措不仅将推动AI技术的普及，还为开发者和企业提供了更强大的推理能力，尤其在代码生成和复杂任务处理方面。QwQ-Max-Preview的性能与OpenAI的o1-medium相当，显示出阿里巴巴在AI领域的竞争力。

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【AiBase提要:】

🚀 QwQ-Max-Preview是阿里巴巴最新推出的推理模型，计划全面开源。

📈 性能评估显示，QwQ-Max-Preview在推理速度和代码生成准确性上表现优异。

🌐 用户可通过qwen.ai域名直接访问和体验最新的推理模型。

3、DeepSeek开源周第二日:首个面向MoE模型的开源EP通信库

DeepSeek在开源周的第二天推出了DeepEP，这是一个专为混合专家模型（MoE）设计的高效通信库。DeepEP旨在实现全栈优化，支持低延迟和高吞吐量的多对多GPU内核，特别适合训练和推理任务。该库不仅兼容FP8等低精度操作，还优化了数据转发的带宽性能。

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【AiBase提要:】

🌟 DeepEP专为混合专家模型设计，提供高吞吐量和低延迟的通信解决方案。

⚙️ 支持多种低精度操作，并优化了数据转发的带宽性能。

💡 经过测试与验证，DeepEP兼容InfiniBand网络，适用于不同流量类型的隔离与管理。

详情链接:https://x.com/deepseek_ai/status/1894211757604049133

4、拼多多组建电商推荐大模型团队:负责人年薪数倍于百度时期，内部推行赛马机制

拼多多宣布组建电商推荐大模型团队，进一步推动人工智能技术在电商领域的应用。该团队由前百度凤巢核心成员领衔，年薪显著提升，吸引多名AI专家。团队专注于优化用户体验和提升交易效率，采用赛马机制激励技术迭代，目标是挑战阿里和京东的市场地位。

【AiBase提要:】

💼 负责人年薪显著提升，显示拼多多在人才引进上的大手笔投入。

🔍 团队专注于构建尖端推荐系统，涵盖比价、推荐、广告、搜索和客服等领域。

🏆 采用赛马机制激励团队成员快速迭代技术，提升市场竞争力。

5、AI编程工具Cursor已集成Claude3.7Sonnet推理模型

Cursor AI近期宣布集成了Claude3.7Sonnet推理模型，并更新了用户界面，提升了用户体验。Claude3.7Sonnet以其创新设计和编程能力而受到广泛关注，用户可选择快速回答或扩展思考模式，适用于复杂任务，提供更准确的解答。

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【AiBase提要:】

⚙️ Cursor AI集成Claude3.7Sonnet，提升用户界面和体验。

💡 Claude3.7Sonnet结合快速回答与深度思考，适用于复杂任务。

📈 在编程测试中，Sonnet表现突出，领先其他知名模型。

6、ChatGPT新增Safari扩展功能，可设置为Safari浏览器地址栏默认搜索引擎

OpenAI 最近推出了 ChatGPT 应用的新版本，新增了 Safari 浏览器的扩展功能，用户可以将 ChatGPT 设置为默认搜索引擎。这一更新旨在提升用户的搜索体验，使得信息检索更加智能和个性化。用户只需在设置中启用该功能，便可在 Safari 地址栏中直接使用 ChatGPT 进行搜索。

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【AiBase提要:】

🔍 ChatGPT 新版本允许用户将其设为 Safari 浏览器的默认搜索引擎。

📲 用户可通过设置启用 ChatGPT 搜索扩展，实现智能搜索。

💡 此功能增强了用户体验，推动了人工智能在搜索引擎领域的发展。

7、商汤小浣熊家族全面升级:多模态融合

商汤科技在2025全球开发者先锋大会上宣布了其AI生产力工具——商汤小浣熊家族的全面升级，强化了多模态能力，推动AI应用加速落地，向AI Agent演进。这次升级不仅提升了工具的性能，还使AI更好地服务于生产力。办公小浣熊和代码小浣熊2.0的多模态能力展示了其在数据分析和编程效率上的强大潜力，吸引了大量用户注册。

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【AiBase提要:】

🚀 升级后的商汤小浣熊家族实现了多模态能力的全面提升，能够高效整合信息和分析数据。

📈 办公小浣熊通过自动化工具支持，轻松应对复杂任务，并提升团队协作效率。

💻 代码小浣熊2.0实现了多维度数据融合，增强了编程效率，支持实时检索技术文档。

详情链接:https://xiaohuanxiong.com/login

8、Anthropic 下一轮融资金额或将增至35亿美元，估值达615亿美元

根据《华尔街日报》的报道，人工智能初创公司Anthropic正在进行一轮新的融资，融资规模从20亿美元增至35亿美元，估值达到615亿美元。尽管年化收入约为12亿美元，Anthropic仍处于亏损状态，计划利用此次融资加大对AI技术研发的投入。多家知名投资公司参与此次融资，预计将为公司未来发展提供强有力的资金支持。

【AiBase提要:】

💰 融资规模从20亿美元增至35亿美元，估值达到615亿美元。

🤖 年化收入约为12亿美元，但公司仍在亏损，计划加大对AI技术研发的投入。

🚀 多家知名投资公司参与融资，可能为公司未来发展提供更强的资金支持。

9、百度教育「拍照搜题」、「AI写作文」接入DeepSeek-R1模型

百度于2月25日宣布其教育产品“拍照搜题”和“AI写作文”正式接入DeepSeek-R1模型，标志着在AI教育领域的一次重大技术升级。这一接入不仅提升了学习工具的智能化水平，还为用户提供了更高效的学习体验，帮助他们掌握解题方法和写作技巧。

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【AiBase提要:】

📸 拍照搜题功能接入DeepSeek-R1模型，提供标准答案及解题过程，帮助用户掌握解题思维。

✍️ AI写作文实现从词句堆砌到思维共创的转变，支持个性化风格和二次编辑，激发用户创造力。

🔍 百度搜索在DeepSeek-R1融合后，显著提升了PC端和移动端的搜索体验，助力学生学习进步。

10、京东零售技术发布京点点AIGC内容生成平台 一键生成商品图、营销文案

京东零售技术团队推出的京点点AIGC内容生成平台，标志着电商内容生成领域的重大技术突破。该平台利用AI技术，帮助商家高效、低成本地生成商品图片和营销文案，已覆盖20多个核心场景，日均调用量超过1000万次。

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【AiBase提要:】

🖼️ 京点点AIGC平台已开放，支持商家一键生成高质量商品图和营销文案。

🤖 平台通过AI技术，提升内容制作效率超95%，成本降低99%以上。

📈 采用创新技术，确保生成图像的逼真度和一致性，满足多样化需求。

详情链接:https://ai.jd.com

11.DeepSeek 开放平台 API 充值服务恢复

近日，DeepSeek API 开放平台宣布其充值服务已恢复，之前因资源紧张于2月6日暂停。此次恢复后 deepseek-chat 和 deepseek-reasoner 模型的调用价格有所调整，用户需关注新标准并合理安排充值与使用计划。

时隔 19 天 DeepSeek重新开放API充值：曾因资源紧张暂停充值

【AiBase 提要:】

💰 API 充值服务已恢复，用户可重新进行充值。

📈 deepseek-chat 和 deepseek-reasoner 模型的调用价格进行了调整。

🔍 用户需关注新价格标准，合理安排充值与使用计划。

12.Pika 推出全新工具 Pikaswaps 可精确替换视频中的内容

Pika 公司推出了新工具 “Pikaswaps”，用户可以通过提示词、画笔工具和参考图像，精确替换视频中的特定内容。该工具展示了 AI 视频编辑技术的显著进步，受到行业和用户的广泛关注。未来，Pika 将继续优化这一技术，并可能发布更多创新功能。

【AiBase 提要:】

🎨 用户可用文字、画笔或图像替换视频内容。

🚀 “Pikaswaps” 被视为创作者的革命性工具。

🔧 工具降低视频编辑门槛，拓展创意表达可能性。

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