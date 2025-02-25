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千亿蓝海？国内掀起“人形机器人租赁潮”，5000一天！

2025-02-25 11:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:随着大众对人形机器人的关注度急剧上升，人形机器人的租赁热潮也随之兴起。

机器人工厂

据《环球时报》25 日报道称，随着近期国内对人工智能（AI）的关注度急剧增加，相关的需求也随之上升。

开年之初，震惊全球的生成式AI智能模型Deepseek、以及在春晚上带来精彩表演的宇树科技人形机器人军团，都成为了热门话题。

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在二手交易平台上，出现了很多出租宇树科技人形机器人 G1 的帖子。据悉，租赁费用约为每天 5000 元人民币，另外还需要支付 500 元人民币的押金。

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在此之前的本月 12 日，宇树科技在电商平台上开启了G1 的预售，一经推出便迅速售完，G1 的前代型号H1 亦是如此。G1 的售价为9. 9 万人民币，H1 的售价为6. 5 万人民币，价格并不低，但却依旧迅速售完，其受欢迎程度可见一斑。

在电商平台上，除了G1 和H1 之外，还有各种类型的人形机器人在售，价格从 1000 元人民币到数十万人民币不等，种类繁多。

过去，机器人的使用多限于实验室或特定的工业领域，但如今，普通民众已经能够轻松接触到人形机器人，甚至拥有它们，这也预示着一个新时代的到来。

宇树科技的创始人王兴兴曾预测：“随着生产规模的不断扩大，（人形机器人的）价格将大幅下降。” 他还表示：“在五年内，甚至可能更快，大多数家庭都将拥有人形机器人。”

人工智能专家郭涛指出：“租赁市场的发展，不仅意味着人形机器人在商业和娱乐领域的应用，更是迈向‘每个家庭都拥有人形机器人的未来’的一个重要阶段。”

不过，他补充说，要实现人形机器人的普及，“必须克服一系列挑战，比如在家庭复杂环境中实现稳定运行所需的精细动作控制、延长电池续航时间，以及实现与人类更自然的互动等” 。

最近，中国网络上不断涌现出展示新型人形机器人技术的各种视频，吸引了大量关注。

机器人驾驶，机器人开车

23 日，广东省深圳市的一家AI公司发布了一段人形机器人跳跃并在空中旋转的视频。该公司称，机器人所展示的身体技能是全球初次实现。

根据中国信息通信研究院（CAICT）最近发布的《人形机器人产业研究报告》，中国目前是世界上比较大的人形机器人生产国。

据估计，去年中国的人形机器人市场规模约为 27.6 亿元人民币，预计到 2030 年将增长至 1000 亿元人民币。

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