苹果发布iPhone 16e 售价4499元起 共有黑白两款配色

站长之家（ChinaZ.com）2月20日 消息:苹果公司正式推出了其最新款智能手机——iPhone16e。这款新机型的命名策略有所不同，采用了与iPhone16系列相似的命名方式，而非此前备受猜测的“iPhone SE4”。

iPhone16e在外观设计上借鉴了iPhone16的风格，提供了黑白两种配色选择，并采用了磨砂玻璃质感，为用户带来更加细腻的手感。其正面配备了一块6.1英寸的OLED刘海屏，屏幕表面覆盖有超瓷晶面板，提供了出色的视觉效果和耐用性。

新机型的边框采用了亚光铝合金材质，并配备了可自定义功能的控制按钮，为用户带来了更加便捷的操作体验。在摄像头方面，iPhone16e后置一颗4800万像素的单摄镜头，支持2倍光学画质变焦和4K60帧杜比视界拍摄，满足用户多样化的摄影需求。

核心规格方面，iPhone16e搭载了苹果最新的A18芯片，并配备了至少8GB的内存，为用户提供了强劲的性能表现。此外，该机型还首发了苹果自研的Apple C1调制解调器，据称可以带来更快、更稳定的5G连接，同时降低功耗。

在续航方面，iPhone16e表现尤为出色，成为苹果所有6.1英寸机型中续航最长的机型。它支持连续播放26小时视频，比iPhone16增加了4小时的视频播放续航。

价格方面，iPhone16e提供了128GB、256GB和512GB三个存储版本，起售价为4499元。消费者可以在2月21日晚21:00开始预购，而正式发售日期则定于2月28日。

值得一提的是，由于目前手机国补政策覆盖6000元以下产品，且不限国内外厂商，因此iPhone16e有望在首发时就支持国补政策，实际到手价仅为3999元，进一步提升了其性价比。

（举报）