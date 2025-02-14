苹果将于2月19日发布新品 iPhone SE 4即将亮相

站长之家（ChinaZ.com）2月14日 消息:苹果公司CEO蒂姆·库克今日正式宣布，苹果将于2月19日举办新品发布会。尽管具体产品细节尚未揭晓，但根据近期多方信息汇总，iPhone SE4的发布似乎已成定局。

据悉，iPhone SE4自数月前便引起了广泛关注，被认为是SE系列中的一次重大升级。该款手机预计将采用与iPhone14相似的外观设计，配备6.1英寸刘海屏，并支持Face ID人脸解锁功能。屏幕材质方面，iPhone SE4将首次采用OLED屏幕，同时取消实体HOME键，全面拥抱全面屏设计。

在摄像头配置上，iPhone SE4受限于产品定位和成本控制，后置仅搭载一颗4800万像素主摄，旨在满足用户日常扫码和记录生活的需求。然而，在核心配置方面，iPhone SE4却毫不妥协，预计将搭载与iPhone16相同的A18芯片，并标配8GB内存，同时支持Apple Intelligence功能。预计其起售价将控制在4000元以内，为消费者带来高性价比的选择。

此外，值得注意的是，目前手机国补政策覆盖6000元以下产品，且不限国内外厂商。鉴于此前Mac mini上市时已享受国补政策，iPhone SE4有望在首发时便支持国补，进一步提升其性价比。

除iPhone SE4外，苹果此次发布会还可能带来其他新品。据推测，新一代iPad Air、iPad11以及MacBook Air也有望在发布会上亮相。

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