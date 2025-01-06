抖音副总裁回应用户将钱读成米：“钱”“死”这些词不会限流

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:近日，针对“抖音副总裁回应用户将钱读成米”上热搜一事，抖音集团副总裁李亮在微博上对用词规范进行了澄清。他明确表示，用户在抖音上正常使用“钱”和“死”等词汇不会受到限流，实际上平台上存在大量正常使用这些词的高热视频。

李亮解释说，某些表达受限是因为不同内容需要遵循不同的规范。例如，在电商场景中，广告法规定某些极限词如“最”和“第一”不能随意使用，以免误导消费者。对于财经内容，公开科普需要非常严谨，没有专业资质的用户不允许讲解股票内容。此外，出于公序良俗的考虑，直播间禁止酗酒。一些作者试图通过变体来规避平台规则，但这并不被允许。

他强调，这些规则只在特定场景下生效。例如，如果不涉及带货，就不会有极限词的限制。李亮还指出，很多所谓的敏感词是把特定创作类型的规范误解为普遍的限制。

李亮承认，过去抖音在对外沟通方面做得不够好，一些规则没有充分解释清楚，给了一些营销号和培训课以讹传讹的空间。这也是抖音要建立安全与信任中心的原因，以便更好地介绍平台规则，与用户进行有效沟通。

最后，李亮呼吁大家用规范的方式进行创作和表达，并希望大家多提意见。当系统检测到内容存在不规范表达时，会给作者推送优化建议，提示他们进行更正。

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