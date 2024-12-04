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Apple Music Replay2024回归，新增“前500名”听众排名

2024-12-04 10:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息:Apple Music年度回顾功能再次回归，这一次，用户不仅可以在应用程序内轻松查看和分享2024年度的音乐统计数据，还可以获得更多个性化的洞察。

如果你的iPhone运行iOS18.1或更高版本，你可以直接在Apple Music的主页、新内容和搜索选项卡中访问Apple Music Replay2024。否则，你仍需通过Apple Replay网站查看年度统计数据。

今年，Apple为Replay2024增加了多项新功能，包括跟踪你是否进入了特定流派或艺术家的前500名或1000名听众名单。此外，Replay还将展示你连续使用Apple Music的最长天数，并展示你在2024年期间每个月的热门艺术家、专辑和歌曲。这些新增的功能为用户提供了更加丰富和个性化的回顾体验。

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Apple Music用户现在可以在应用内查看他们的年度统计数据，了解自己连续几个月收听某位艺术家的作品，甚至可以查明自己在年度最佳歌曲、艺术家或专辑的开始收听日期。如果你觉得某些歌曲或艺术家不应该出现在你的回顾中，Apple Music的业务经理David Emery提供了操作指南，教你如何避免这些不必要的内容干扰你的回顾结果，这对于共享账户的用户尤为重要。

除用户外，Apple还为艺术家们带来了全新的回顾功能，使他们能够查看和分享自己的音乐统计数据。这些数据显示用户今年听他们的音乐总分钟数、听众数量、哪些城市听他们的音乐最多，以及哪些歌曲被Shazam识别最多。这一举措不仅为艺术家提供了更多了解自己作品受欢迎程度的方式，也让粉丝们可以更加直接地与自己喜爱的艺术家互动。

尽管Apple Music的回顾功能已经上线，但今年的回顾季还远未结束。Spotify Wrapped即将发布，而亚马逊音乐也推出了自己的年度回顾功能，这一切都让2024年的音乐回顾季更加热闹，竞争愈加激烈。

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