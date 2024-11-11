小鹏P7+正式开启全国交付 售价18.68万起

站长之家(ChinaZ.com) 11月11日 消息:小鹏汽车公司宣布，其最新车型小鹏P7++已开始在全国范围内交付，各地交付中心已陆续迎来新车。这款新车型于11月7日上市，售价从18.68万元起，直至21.88万元，提供三种配置版本:限定版Max、超长续航Max和长续航Max。

小鹏P7+的上市引起了市场的热烈反响，仅在上市3小时内，订单量便突破了31528台，创下了小鹏汽车历史上的销售记录。

小鹏P7+以其卓越的续航能力和性能而受到关注，其续航能力从602至725公里不等，零至百公里加速最快仅需5.9秒。车辆外观设计提供了5款主题色，内饰则有三款主题可供选择。车身尺寸为5056/1937/1512mm，轴距达到3000mm，提供了宽敞的车内空间。

特别推出的限定配色“星阙哑光灰”车型搭配了Alcantara超细纤维包覆材料的座椅、20英寸运动熏黑限定版轮毂和专属卡钳罩，进一步增强了车辆的豪华感。车内配备了8英寸后排娱乐场景屏和全新云感舒适座椅2.0，全系标配双通风、双加热、六大场景按摩功能，后排座椅支持10°靠背电动无极调节，为驾乘者提供了舒适的乘坐体验。

此外，小鹏P7+还搭载了20个高保真HiFi音响和3个大师香氛系统，以及二排小桌板，为驾乘者提供了豪华的体验。

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