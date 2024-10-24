雷军放话：小米SU7 Ultra“小贵不会特别贵” 预计售价或达80万

站长之家(ChinaZ.com)10 月 24 日消息：小米造车即将迎来重要里程碑。创始人雷军今日在社交媒体上官宣，万众期待的小米SU7 Ultra量产版将于 10 月 29 日正式亮相，同场还将发布小米 15 系列手机和小米澎湃OS2 系统，堪称"小米年度最强发布会"。

小米汽车官方截图

"有点小贵，但不会特别贵。"面对网友关于售价的追问，雷军一句别具匠心的回应引发热议。据接近小米汽车的知情人士透露，SU7 Ultra的售价很可能突破 80 万元大关。"这个定价其实不意外，"汽车分析师王明（化名）告诉记者，"小米既然选择了高端市场，就必须用产品力说话。从目前曝光的配置来看，确实对得起这个价位。"

不过，小米对SU7 Ultra的销量预期似乎相对保守。高盛最新研报预测该车型年度销量在 4000 台左右，这一数字与竞品相比略显谨慎。"小米这是在走精品路线，"业内人士分析称，"与其一味追求销量，不如确保每台车都能交付最好的品质。"值得注意的是，小米SU7 全系列的年度交付目标仍维持在 10 万辆，显示出公司对产品力的信心。

在销售渠道布局方面，小米正在加速跑马圈地。公司计划到 2024 年底建成 53 家交付中心、 220 家销售门店和 135 家服务门店的全国性网络。"虽然compared和蔚来、小鹏等老玩家相比还有差距，但小米的渠道扩张速度确实令人印象深刻，"某汽车行业研究员表示。

更令人瞩目的是交付计划。记者获悉，SU7 Ultra将在今年 11 月初开始交付，这比市场预期要早。"我们的产能正在稳步爬坡，"小米汽车内部人士透露，" 10 月份的交付目标是冲击 2 万台。"据了解，小米采用严格的锁单顺序交付机制，确保购车公平性。

在豪华性能电动车市场，SU7 Ultra将面临极氪001FR等强敌的围剿。但小米似乎胸有成竹。"作为新玩家，我们的优势在于能以全新视角重新定义智能电动车，"该内部人士表示，"无论是智能驾驶还是座舱体验，我们都有让市场惊喜的绝活。"

随着发布会临近，市场对这款"雷军的汽车梦"寄予厚望。有分析师预测，小米的入局可能重塑 80 万价位段电动车市场格局。但也有专家提醒，产品力固然重要，后续的服务体系建设同样不容忽视。在这场豪华电动车市场的新战局中，小米能否真正站稳脚跟，让我们拭目以待。

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