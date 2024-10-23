福特CEO称开小米SU7半年不舍得换：中国电动车技术更先进

站长之家（ChinaZ.com）10月23日 消息:在最近一期的"Everything Electric Show"节目中，福特汽车公司的首席执行官Jim Farley透露了一个令人惊讶的事实:在过去的六个月里，他一直在驾驶小米SU7，并且乐此不疲。这一消息让节目主持人感到非常意外。

Jim Farley是少数几位能够客观评价中国新能源汽车发展优势的国际汽车公司CEO之一。在多次访问中国后，他对中国电动车产业的实力印象深刻，并表示:“只有来到中国，我才意识到我们在某些方面已经落后。”

他指出，中国电动车企业依靠先进的技术、低成本的供应链和快速的市场反应能力，在全球化竞争中占据了优势。与此同时，在美国，尽管像福特、通用和特斯拉这样的汽车制造商都将电动车视为行业的未来，但由于价格高、充电不便等因素，电动车的销售增长正在放缓，消费者的观望情绪也在增加。

为了更深入地了解中国电动车的优势，福特汽车公司甚至将一些新车型运到了密歇根州，供公司高管和董事会成员试驾、体验和研究。小米SU7创始版就是其中之一，而Jim Farley对它的喜爱程度显然超出了预期。

此外，小米SU7支持CarPlay功能，这意味着即使车辆的中控屏幕不支持语言调节，在美国使用起来也不会遇到太多障碍。这可能是Jim Farley能够长时间驾驶这辆车的原因之一。

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