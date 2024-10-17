腾讯宣布推出「附近的工作」新功能 为“零工市场”提供便利

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:腾讯宣布推出一项名为“附近的工作”的新服务，旨在为“零工市场”提供便利。这项服务允许用户通过微信小程序查找附近的工作岗位，无论是兼职售货员、家政工、帮厨还是货车司机，用户都可以轻松发现并申请这些工作机会。

该服务首先在广东江门地区上线，用户可以通过微信的“支付与服务-出行服务”进入“零工市场”，查看距离自己最近的工作岗位。腾讯表示，这一服务特别适用于那些希望找到离家近的工作的务工人员，尤其是年龄较大的群体，他们可能在获取线上工作信息方面存在困难。

“零工市场”不仅提供工作匹配服务，还整合了微信支付的“微工卡”数字化解决方案，为打工者提供微信零钱和银行卡的高效结算方式。此外，“微工卡”还联合腾讯电子签、腾讯微保等合作伙伴，提供合同签约、实时定位打卡以及日结保险等服务，确保打工者的利益得到全面保障。

目前，江门的“零工市场”工作岗位来源于广东省邮政分公司下属的邮薪领平台，该平台已获得江门人社局的认可。腾讯公司表示，虽然这个平台主要服务于零工市场，但也为工厂直接招聘正式的普工和技术工人提供了机会。同时，腾讯也在努力将这一服务扩展到更多城市，以便用户能够随时通过微信查找“附近的工作”。

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