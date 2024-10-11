vivo X200系列宣布全球首发蓝图×索尼LYT-818定制传感器

站长之家(ChinaZ.com) 10月11日 消息:vivo即将于10月14日19:00在水立方正式推出X200系列智能手机。在发布会前夕，官方透露了该系列在影像性能上的一些关键规格。X200系列将搭载蓝图索尼LYT-818定制传感器，这是一款采用22nm先进制程技术的传感器，旨在实现更低的功耗和更强大的图像处理能力。

vivo表示，这款传感器的拍照性能可与一英寸传感器相媲美，而视频拍摄性能更是超越了一英寸传感器。LYT-818传感器拥有1/1.28英寸的大底，配合高转换增益，能够在低光照条件下实现低噪点的清晰成像，显著提升夜间拍摄的体验。

该传感器还支持单帧86dB的动态范围，通过智能融合多重增益来适应复杂的光线条件，提供更加生动和真实的图像效果。同时，它还突破了功耗限制，确保了HDR效果的持续在线，并且具备0.95e-的信噪比和实时HDR预览功能。

除了影像性能的提升，vivo X200系列还将全球首发联发科天玑9400芯片，这是一款基于台积电3nm工艺制造的安卓阵营首款3nm芯片。根据安兔兔的测试，天玑9400的跑分突破了300万，是目前安卓平台性能最强的芯片。

vivo X200系列将发布三款不同型号的机型，包括X200标准版、X200Pro和X200Pro mini，以满足不同用户的需求。

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