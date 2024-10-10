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小鹏P7+正式发布：智能驾驶系统全系标配 高阶智驾终身免费

2024-10-10 15:18 · 稿源：站长之家

小鹏汽车在今日的发布会上揭开了其P7系列新成员P7+的神秘面纱。公司创始人何小鹏亲自上台，对这款新车进行了详细的介绍。他强调，P7+是一款融合了SUV设计理念的轿跑车型，拥有C级车型的尺寸和D级车型的空间，被形容为"三合一的新物种"和"空间怪物"。

P7+延续了小鹏汽车家族式的设计语言，整体造型简洁且具有科幻感。车辆保留了标志性的贯穿式LED日间行车灯和分体式大灯设计，并提供了五种车身颜色选择，其中四种采用了时尚的撞色设计。

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在尺寸上，P7+拥有"532"的规格，即车长超过5米，轴距达到3米，车宽为1.93米。虽然尺寸上相对适中，但通过前移A柱和后移C柱的全新设计，为乘客提供了宽敞的空间。

何小鹏还阐述了P7+的两大使命:一是让更多消费者能够体验到豪华行政级轿车般的空间与舒适性;二是让更多传统燃油车用户能够感受到标配"高阶智能纯电"驱动系统的乐趣。

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他特别指出，小鹏汽车在智能驾驶技术方面具有优势。当前市场上许多智能驾驶方案分为Pro和Max版本，只有Max版本才提供完整的功能体验，而小鹏P7+的智能驾驶系统全系标配，不分Pro和Max，全部提供完整的高阶智能驾驶体验，并且完全免费。这意味着P7+将会有非常频繁的OTA远程升级，确保车辆能够持续更新，越用越新。

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