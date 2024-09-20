华为三折叠秒售罄：预约人数超640万 起售价19999元

站长之家（ChinaZ.com）9月20日 消息:今天上午10:08，华为Mate XT非凡大师三折叠屏手机在开售后迅速被抢购一空。华为官网及其他销售渠道在短时间内显示全部型号均已售罄。

据悉，华为Mate XT非凡大师在华为官网的预约人数已超过640万，显示出消费者对该产品的极大兴趣。该手机的起售价为19999元，提供16GB256GB、16GB512GB、16GB1TB三种存储配置，价格分别为19999元、21999元、23999元。

华为Mate XT非凡大师作为华为手机产品线中的高端旗舰，是全球首款三折叠屏手机，同时也是目前尺寸最大的折叠屏手机。完全展开后，其屏幕尺寸达到10.2英寸，与平板电脑相媲美。此外，该手机还拥有全球最薄的折叠屏设计，展开时的厚度仅为3.6mm。

在铰链系统设计上，华为Mate XT非凡大师首次采用内外弯折的"Z"字形方案，结合了外折和内折的优势，实现了双轨联动。在影像系统方面，该手机搭载了XMAGE三摄系统，包括5000万像素主摄、1200万像素超广角镜头和1200万像素潜望长焦镜头。主摄传感器尺寸为1/1.56英寸，并支持十档可变光圈。此外，系统还支持AI消除、AI扩图以及AI云增强等智能影像功能。

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