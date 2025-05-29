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真我realme Neo7 Turbo 发布：天玑 9400e 芯片 售价1999元起

2025-05-29 15:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:今日，realme 品牌正式推出全新真我 Neo7Turbo 手机，这款新品凭借出色的配置与极具竞争力的价格，迅速引发市场关注。

在性能方面，真我 Neo7Turbo 首批搭载天玑9400e 芯片，该芯片采用全大核 CPU 架构，安兔兔 V10性能跑分超过245W，为用户带来强劲的性能体验。同时，手机配备旗舰同款的大气流冷锋散热系统，拥有7700mm² 超大单体 VC，有效保障手机在高负载运行时的散热效果。此外，还搭载 GT 性能引擎2.0，宣称可实现“满电到关机无限稳帧”，并配备 AI 大神辅助与电竞抢网芯，进一步提升了游戏体验。

续航能力是真我 Neo7Turbo 的一大亮点。它搭载7200mAh 泰坦电池与100W 光速秒充，仅需19分钟即可将电量充至50%。该电池采用新一代硅碳负极技术，电池含硅量达行业最高的10%，还搭载全场景旁路充电技术，支持多种场景下边充边玩，且电池具备4年耐用性。

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屏幕方面，真我 Neo7Turbo 采用1.5K144Hz 护眼直屏，拥有1.3mm 超窄边框，使用京东方 Q10发光材料，实现6500nit 局部峰值亮度、2000nit 全局激发亮度以及手动亮度1000nit，同时具备行业最高的4608Hz 超高频 PWM 调光与 AI 游戏护眼功能。此外，该屏幕独家适配《决胜巅峰》原生144帧模式，支持14款 TOP 级手游原生144帧，还支持 AI 钢化膜触控、2600Hz 瞬时触控以及湿手触控，满足用户多样化的使用需求。

影像系统上，真我 Neo7Turbo 搭载索尼5000万 OIS 防抖主摄，具备旗舰同款超光影引擎、迅驰闪拍、Live Photo 实况照片、水下相机、街拍模式以及 AI 影像等功能，为用户提供出色的拍摄体验。

外观设计上，真我 Neo7Turbo 采用“透明新生设计”，推出“透明黑”“透明灰”两款配色，近乎1:1还原内部结构，并配有 NFC 灵透线圈、背板晶刻纹理以及闪能 DART 标，外观独特且富有科技感。

其他配置方面，真我 Neo7Turbo 支持 IP69+ IP68+ IP66满级防水、双频 GPS + 四频北斗、高能户外模式，搭载 realme UI6.0、X 轴线性马达、360°NFC 以及红外遥控等功能，为用户带来全方位的使用便利。

价格方面，真我 Neo7Turbo 不同版本售价如下:12GB +256GB 版本售价1999元，国补到手价1699.15元;16GB +256GB 版本售价2299元，国补到手价1954.15元;12GB +512GB 版本售价2499元，国补到手价2124.15元;16GB +512GB 版本售价2699元，国补到手价2294.15元。

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