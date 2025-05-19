华为MateBook Fold非凡大师鸿蒙折叠电脑发布 售价23999元起

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:今日下午，华为在nova14系列及全场景新品发布会上正式推出全球首款搭载鸿蒙操作系统的折叠屏电脑——华为MateBook Fold 非凡大师。该产品以18英寸展开尺寸成为全球最大商用折叠屏电脑，售价23999元起，并将于今晚18:08开启预售，6月6日10:08正式开售。

华为MateBook Fold 非凡大师采用超轻薄折叠设计，折叠状态下机身尺寸仅为13英寸，展开后屏幕扩展至18英寸，最薄处仅7.3毫米，重量控制在1.16kg，兼顾便携性与大屏沉浸体验。其屏幕搭载全球首款双层OLED显示屏，首次在电脑行业商用LTPO技术，综合能耗优化达30%，配合3.3K分辨率、1600nits HDR峰值亮度及2，000，000:1对比度，支持自适应刷新率与92%屏占比，可精准还原复杂色彩与明暗细节。

为保障折叠结构的耐用性与性能释放，华为为该机配备全球最大尺寸玄武水滴铰链，采用三段式转轴与榫卯结构，主轴采用超高密度锆基液态金属，实现闭合无缝与多连杆精准联动。散热方面，内置超薄金刚铝双风扇，厚度仅3.5mm，配合28W性能释放与逆重力VC技术，确保不同形态下设备持续稳定运行。

系统层面，MateBook Fold 非凡大师搭载鸿蒙操作系统5，打通手机、平板、电脑、手表等全场景设备互联，目前已完成150+专属电脑生态应用加速适配、1000+融合生态应用适配，并支持1100+款外部设备连接，覆盖800+标准外设与300+非标准外设。用户可通过多屏协同、超级终端等功能实现文件跨设备拖拽、应用无缝流转等操作。

配件方面，华为同步推出星跃随行键盘与定制收纳包，进一步优化折叠屏电脑的移动办公体验。该产品提供32GB+1TB与32GB+2TB两种存储版本，售价分别为23999元与26999元。

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