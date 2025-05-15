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OPPO Reno14 Pro发布：售价2999元起

2025-05-15 17:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:今日下午，OPPO Reno14Pro如约与消费者见面。这款新机在售价、配置、影像及直播功能等方面均展现出强大竞争力，为市场带来了新的活力。

售价方面，OPPO Reno14Pro提供多种存储版本选择。12GB256GB版本售价2999元，12GB512GB版本售价3299元，16GB512GB版本售价3499元，16GB1TB版本售价3999元。以上价格均为享受国补后的定价，消费者可根据自身需求进行选择。同时，该机还提供人鱼姬、海芋紫和礁石黑三种配色，满足不同用户的审美需求。

核心配置上，OPPO Reno14Pro表现卓越。它采用了一块6.83英寸的1.5K直屏，为用户带来清晰、细腻的视觉体验。搭载联发科天玑8450芯片，性能强劲，能够轻松应对各种复杂任务。在影像方面，前置5000万像素摄像头，后置则配备了5000万主摄、5000万潜望长焦以及116超广角镜头，满足用户多样化的拍摄需求。此外，该机还内置了一块6200mAh的大容量电池，支持80W有线和50W无线闪充，让用户告别电量焦虑。同时，它还支持IP66、IP68和IP69满级防尘防水，为手机的使用安全提供了有力保障。

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此次发布的Reno14Pro在影像功能上继续发力，创新打造了三合一潮流实况玩法，为用户带来了全新的拍摄体验。全新的高清长焦实况照片功能，凭借OPPO独家抓拍算法与卓越画质，能够轻松定格动态远景的精彩瞬间。4K视频转实况功能则支持自由截取3秒画面，配合ProXDR显示及多平台HDR/Live图分享，让画面呈现出更具电影级的鲜活质感。值得一提的是，Reno14Pro还拥有闪光实况照片功能，以同档独有的超亮智能闪光灯，打破暗光限制，无论是远景还是近景，都能拍摄出清晰、氛围感十足的照片。无论是远景抓拍、视频转帧，还是暗光拍摄，Reno14Pro都能赋予影像鲜活生命力，让每一次分享都更具氛围感。

除了强大的影像功能，Reno14Pro还是一款直播神器。它采用专业级直播降噪技术，搭载3mic专业直播级收音系统，媲美传统领夹麦克风，并融入自研专业降噪算法，能够大幅屏蔽环境噪音，使环境噪音比iPhone16Pro Max减少90%。同时，该机还采用专业级直播防抖技术，拥有自研EIS防抖算法和主摄长焦OIS硬件级防抖，边走边播时画面依然稳定不抖，防抖效果对齐iPhone16Pro Max。

此外，Reno14Pro在影像色彩还原方面也表现出色。它通过色温传感器、自研白平衡算法和自研纯色算法，对影像色彩实现了真实还原，真正做到了所见即所得。

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