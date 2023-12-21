首页 > 业界 > 关键词  > 正文

赛力斯集团与宁德时代合作 涉及超充技术、电池安全等

2023-12-21 17:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:12月20日，赛力斯集团与宁德时代签署全面深化战略合作协议。

问界 华为汽车

根据协议，双方将在超充技术、电池安全、“车、电、充”一体化发展以及大数据等方面展开深度合作，携手拓展海外业务，共同推动电池技术创新和全球化布局。

宁德时代将长期为AITO问界系列车型提供高质量电池产品，并在新产品研发、新技术和新材料的应用方面深度协同。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 宁德时代神行电池获最佳技术奖：31国评委都认可

    快科技12月16日消息，宁德时代官宣称，12月15日，欧洲著名的独立汽车评委会AUTOBEST组委会公布了全球汽车行业年度大奖名单。经过来自31个国家的专业评委的严格评测，神行超充电池脱颖而出，成为全球动力电池行业首个获得AUTOBEST最佳技术（TECHNOBEST）奖的产品，宁德时代也成为首个且唯一获得最佳技术奖的中国企业。据了解，最佳技术奖，是AUTOBEST旗下极具公信力的奖项，并

    ​宁德时代 ​动力电池

  • 宁德时代：理想MEGA搭载5C麒麟电池 12分钟充电500公里

    宁德时代在互动平台表示，麒麟电池定位高端市场，已交付极氪。

  • 电池企业创始人违反竞业协议 宁德时代：属实 已赔100万违约金

    中国庭审公开网公示一件，海辰储能和宁德时代的竞业限制纠纷案。庭审过程显示海辰储能创始人吴祖钰违反竞业协议，并挖角宁德时代人才，仲裁委裁决吴祖钰向宁德时代支付100万元违约金。仲裁委随后作出裁决，支持宁德时代向九位前员工，分别索赔100万元违约金的诉求；以上员工上诉未成功，一审和二审均告败诉。

  • 华为余承东：赛力斯是鸿蒙智行合作最早、合作最深伙伴

    华为和长安合作成立新公司的消息一经官宣就吸引了无数人的关注，业内外纷纷进行了讨论。在最新发布的微博中，余承东表示:鸿蒙智行是目前华为与车企合作最全面、最紧密以及最深入的模式，有最先进的华为智能汽车创新技术加持，智能体验最优。赛力斯是我们鸿蒙智行模式里合作最早、合作最深的车企伙伴，华为将继续与赛力斯一起，为消费者带来更多、更好的产品和服务，创造一个又一个十万辆! 这样的论调无疑证明了鸿蒙智行”存在的必要性和意义，也相当于拿出了一颗定心丸。

  • 华为成立智能汽车新公司！赛力斯集团连夜回应：不影响合作

    快科技11月27日消息，近日华为成立智能汽车新公司的消息引发关注，尤其是华为和赛力斯的合作方面，引起很大讨论。对此，赛力斯昨天深夜专门发布一篇文章回应，称赛力斯目前是华为车BU合作最深、范围最广、装车量最大的整车合作伙伴。根据双方签订的长期战略作协议相关规定，车BU本次战略调整，不影响双方长期的战略合作伙伴关系，不影响对赛力斯的零部件供货关系，不影响为AITO问界车主和潜在用户持续提供产品和服务。此外还强调，目前赛力斯已收到关于共同投资目标公司，共同参与打造电动化、智能化开放平台的邀请，公司正积极论证参与投

  • 金龙汽车集团与华为合作 涉及AI人工智能大模型布局等

    厦门金龙汽车集团股份有限公司与华为技术有限公司在华为总部深圳坂田基地签署全面合作协议。双方将深入整合各自优势资源，全面深化合作，建立密切的合作伙伴关系，充分发挥各自优势，共同促进双方的业务发展，助力加速金龙汽车集团在全球数字化规划建设、金龙汽车一张网、金龙云、ICT基础设施、信息安全及业务合规等方面的数字化进程，不仅如此，未来还将在人工智能大模型布局、自动驾驶、大数据应用、企业管理咨询与提升等方面开展合作。金龙汽车表示，随着金龙汽车集团与华为的合作更加深入，双方将以推动自主品牌车企业务出海为目标，面向行业广阔市场，共同投入资源，促进汽车行业全球化的加速落地，华为将助力金龙汽车集团建立具有竞争力的全球化管控体系、云化基础设施，为金龙汽车集团各业务领域数字化转型建设贡献更多力量。

  • 蚂蚁集团与浙商银行达成战略合作 依托AI技术防范电诈风险

    蚂蚁集团与浙商银行签署战略合作协议，双方将在前沿科技、数字金融等六个领域深化合作，共同探索数字科技在金融机构数字化转型上的新实践，增强服务实体经济的能力。具体合作内容包括在数据库、物联网等领域合作，共同开展高可用、高扩展、高性能的数据库应用场景的系统建设合作。双方希望通过合作，共同推动数字科技在金融领域的创新和发展，助力实体经济的高质量发展。

  • 预防安隐患!海尔衣联网与山西焦煤集团达成战略合作

    传统矿区的更衣管理采用吊篮存放，不仅体验差，还存在安全隐患问题。如何找到一个既能保证安全生产、又能有效改善员工生产生活条件的解决方案？11 月 21 日，海尔衣联网与山西焦煤集团达成战略合作，通过技术创新和智能化手段，打造出一条煤矿更衣管理新模式。海尔衣联网将针对矿区的特殊需求定制矿区工服管理方案，在矿区建设智能更衣柜及管理系统，彻底解决传�

  • 埃森哲与联利华合作，共同推进人工智能研究和技术应用

    埃森哲正与联合利华——这家日常消费品跨国公司旗下拥有400多个品牌，每天有34亿人使用其产品——联手，作为战略举措的一部分，利用联合利华的人工智能研究和技术实施来提高生产力、推动效率，并在全球范围内加速推广具有颠覆性和AI驱动的创新。此项工作将从联合利华在多伦多新开设的全球AI实验室「Horizon3Labs」开始。作为这些努力的一部分，埃森哲将把联合利华与其顶级数据和AI专家联系起来，并帮助其利用埃森哲的生态系统合作伙伴关系、风险投资和战略投资，这些都包括在其先进AI中心内，该中心拥有埃森哲AI解决方案和超过300个生成式AI项目学习经验中的1450多项待处理和已授权专利。

    ​埃森哲 ​联合利华 ​人工智能

  • 全面合作：传媒业巨头与OpenAI寻求共赢

    12月13日，OpenAI与欧洲最大的数字出版公司施普林格AxelSpringer宣布战略合作。这是继媒体联盟一再发起抵制AI厂商的抗议以来，首例传媒巨头与AI厂商从版权、技术及商业模式上的全方位战略合作。我们希望探索人工智能赋予新闻业的机会——将新闻业的质量、社会相关性和商业模式提升到一个新的水平。

    ​OpenAI

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM