赛力斯集团与宁德时代合作 涉及超充技术、电池安全等

埃森哲正与联合利华——这家日常消费品跨国公司旗下拥有400多个品牌，每天有34亿人使用其产品——联手，作为战略举措的一部分，利用联合利华的人工智能研究和技术实施来提高生产力、推动效率，并在全球范围内加速推广具有颠覆性和AI驱动的创新。此项工作将从联合利华在多伦多新开设的全球AI实验室「Horizon3Labs」开始。作为这些努力的一部分，埃森哲将把联合利华与其顶级数据和AI专家联系起来，并帮助其利用埃森哲的生态系统合作伙伴关系、风险投资和战略投资，这些都包括在其先进AI中心内，该中心拥有埃森哲AI解决方案和超过300个生成式AI项目学习经验中的1450多项待处理和已授权专利。