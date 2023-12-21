赛力斯集团与宁德时代合作 涉及超充技术、电池安全等

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:12月20日，赛力斯集团与宁德时代签署全面深化战略合作协议。
根据协议，双方将在超充技术、电池安全、“车、电、充”一体化发展以及大数据等方面展开深度合作，携手拓展海外业务，共同推动电池技术创新和全球化布局。
宁德时代将长期为AITO问界系列车型提供高质量电池产品，并在新产品研发、新技术和新材料的应用方面深度协同。
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站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:12月20日，赛力斯集团与宁德时代签署全面深化战略合作协议。
根据协议，双方将在超充技术、电池安全、“车、电、充”一体化发展以及大数据等方面展开深度合作，携手拓展海外业务，共同推动电池技术创新和全球化布局。
宁德时代将长期为AITO问界系列车型提供高质量电池产品，并在新产品研发、新技术和新材料的应用方面深度协同。
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快科技12月16日消息，宁德时代官宣称，12月15日，欧洲著名的独立汽车评委会AUTOBEST组委会公布了全球汽车行业年度大奖名单。经过来自31个国家的专业评委的严格评测，神行超充电池脱颖而出，成为全球动力电池行业首个获得AUTOBEST最佳技术（TECHNOBEST）奖的产品，宁德时代也成为首个且唯一获得最佳技术奖的中国企业。据了解，最佳技术奖，是AUTOBEST旗下极具公信力的奖项，并
宁德时代在互动平台表示，麒麟电池定位高端市场，已交付极氪。
中国庭审公开网公示一件，海辰储能和宁德时代的竞业限制纠纷案。庭审过程显示海辰储能创始人吴祖钰违反竞业协议，并挖角宁德时代人才，仲裁委裁决吴祖钰向宁德时代支付100万元违约金。仲裁委随后作出裁决，支持宁德时代向九位前员工，分别索赔100万元违约金的诉求；以上员工上诉未成功，一审和二审均告败诉。
华为和长安合作成立新公司的消息一经官宣就吸引了无数人的关注，业内外纷纷进行了讨论。在最新发布的微博中，余承东表示:鸿蒙智行是目前华为与车企合作最全面、最紧密以及最深入的模式，有最先进的华为智能汽车创新技术加持，智能体验最优。赛力斯是我们鸿蒙智行模式里合作最早、合作最深的车企伙伴，华为将继续与赛力斯一起，为消费者带来更多、更好的产品和服务，创造一个又一个十万辆! 这样的论调无疑证明了鸿蒙智行”存在的必要性和意义，也相当于拿出了一颗定心丸。
快科技11月27日消息，近日华为成立智能汽车新公司的消息引发关注，尤其是华为和赛力斯的合作方面，引起很大讨论。对此，赛力斯昨天深夜专门发布一篇文章回应，称赛力斯目前是华为车BU合作最深、范围最广、装车量最大的整车合作伙伴。根据双方签订的长期战略作协议相关规定，车BU本次战略调整，不影响双方长期的战略合作伙伴关系，不影响对赛力斯的零部件供货关系，不影响为AITO问界车主和潜在用户持续提供产品和服务。此外还强调，目前赛力斯已收到关于共同投资目标公司，共同参与打造电动化、智能化开放平台的邀请，公司正积极论证参与投
厦门金龙汽车集团股份有限公司与华为技术有限公司在华为总部深圳坂田基地签署全面合作协议。双方将深入整合各自优势资源，全面深化合作，建立密切的合作伙伴关系，充分发挥各自优势，共同促进双方的业务发展，助力加速金龙汽车集团在全球数字化规划建设、金龙汽车一张网、金龙云、ICT基础设施、信息安全及业务合规等方面的数字化进程，不仅如此，未来还将在人工智能大模型布局、自动驾驶、大数据应用、企业管理咨询与提升等方面开展合作。金龙汽车表示，随着金龙汽车集团与华为的合作更加深入，双方将以推动自主品牌车企业务出海为目标，面向行业广阔市场，共同投入资源，促进汽车行业全球化的加速落地，华为将助力金龙汽车集团建立具有竞争力的全球化管控体系、云化基础设施，为金龙汽车集团各业务领域数字化转型建设贡献更多力量。
蚂蚁集团与浙商银行签署战略合作协议，双方将在前沿科技、数字金融等六个领域深化合作，共同探索数字科技在金融机构数字化转型上的新实践，增强服务实体经济的能力。具体合作内容包括在数据库、物联网等领域合作，共同开展高可用、高扩展、高性能的数据库应用场景的系统建设合作。双方希望通过合作，共同推动数字科技在金融领域的创新和发展，助力实体经济的高质量发展。
传统矿区的更衣管理采用吊篮存放，不仅体验差，还存在安全隐患问题。如何找到一个既能保证安全生产、又能有效改善员工生产生活条件的解决方案？11 月 21 日，海尔衣联网与山西焦煤集团达成战略合作，通过技术创新和智能化手段，打造出一条煤矿更衣管理新模式。海尔衣联网将针对矿区的特殊需求定制矿区工服管理方案，在矿区建设智能更衣柜及管理系统，彻底解决传�
埃森哲正与联合利华——这家日常消费品跨国公司旗下拥有400多个品牌，每天有34亿人使用其产品——联手，作为战略举措的一部分，利用联合利华的人工智能研究和技术实施来提高生产力、推动效率，并在全球范围内加速推广具有颠覆性和AI驱动的创新。此项工作将从联合利华在多伦多新开设的全球AI实验室「Horizon3Labs」开始。作为这些努力的一部分，埃森哲将把联合利华与其顶级数据和AI专家联系起来，并帮助其利用埃森哲的生态系统合作伙伴关系、风险投资和战略投资，这些都包括在其先进AI中心内，该中心拥有埃森哲AI解决方案和超过300个生成式AI项目学习经验中的1450多项待处理和已授权专利。
12月13日，OpenAI与欧洲最大的数字出版公司施普林格AxelSpringer宣布战略合作。这是继媒体联盟一再发起抵制AI厂商的抗议以来，首例传媒巨头与AI厂商从版权、技术及商业模式上的全方位战略合作。我们希望探索人工智能赋予新闻业的机会——将新闻业的质量、社会相关性和商业模式提升到一个新的水平。
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Aha Vector Search是一个高性能、低成本的端到端向量搜索服务。它提供了一种快速构建端到端向量搜索的方法，帮助用户以更低的成本实现高效的搜索体验。
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News Minimalist是一个AI策展的新闻摘要服务，它从海量新闻中筛选出真正值得阅读的1%的故事。这个服务提供了一个没有垃圾新闻、点击诱饵或广告的纯净新闻阅读体验，用户可以通过每日通讯获得新闻摘要。
Creately VIZ是一款AI视觉智能工具，能够快速生成可视化内容，自动化任务，并帮助用户发现新的视角。它提供多种功能，包括AI模板生成、自动化工作流程、与团队协作等。适用于各种场景，如白板协作、业务流程管理、战略规划等。产品定位于提高团队工作效率，提供创新视角。
GeminiProChat是GeminiPro的最小化Web界面，提供简洁有效的聊天体验。它支持通过环境变量来控制网站，允许使用者通过Docker部署，并提供易于部署的Vercel和Railway选项。GeminiProChat是一个灵活的工具，适用于需要简单、高效聊天界面的用户。
AppAgent是一个基于LLM（大型语言模型）的多模态代理框架，设计用于操作智能手机应用。通过简化的动作空间（如点击和滑动），模仿人类般的互动方式，实现应用操作，无需系统后端访问。代理通过自主探索或观察人类演示学习新应用的使用方法，创建知识库用于执行不同应用中的复杂任务。
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Steerable Motion是一个用于批量创意插值的ComfyUI节点。我们的目标是展示在图像作为视频模型演变时，如何以最佳方式驱动运动。
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Google Gemini是由DeepMind开发的多模态AI模型，可以处理文本、音频、图像等多种信息。它包括三个版本：Ultra、Pro和Nano，分别针对不同的任务复杂度。Gemini在AI基准测试中表现出色，针对各种设备进行了优化，并已经过安全和偏见测试，遵循负责任的AI实践。它将集成到Google产品中，并通过Google AI Studio和Google Cloud Vertex AI提供。
Voxio是一款语音转换为Notion页面的应用。它提供了多种布局和文本块，用户可以自由选择。用户可以在Voxio应用程序中或后台捕捉他们的语音，并通过单个滑动将其发送到Notion。此外，用户可以随时保存录音并在稍后发送。Voxio支持多语言，适用于全球用户。