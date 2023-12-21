马斯克的Spill 现已在 iOS 和 Android 上进行公开测试

站长之家(ChinaZ.com) 12月21日 消息:据国外媒体报道，埃隆·马斯克收购 Twitter 已经一年多了，但我们仍然看到该交易在其他社交平台上产生的影响，包括此后出现的新平台。Spill 是一个由前 Twitter 员工创建的平台，即将向所有用户（无论是 iOS 用户还是 Android 用户）开放测试版，以结束其上市第一年。

Spill 的创始人是在 Twitter 工作时认识的，因为他们意识到自己是员工入职培训中仅有的两名黑人。他们正在构建一个从一开始就重视多样性的平台。

“在其他所有平台上，文化推动者——黑人和棕色人种、边缘化群体、酷儿群体——都必须通过某种方式来创造空间，”Spill 的社区和合作伙伴副总裁 Kenya Parham 在过去接受 TechCrunch 采访时表示。“我们从他们开始，我们认为这将创造一个真正健康的生态系统。”

该应用程序看起来像是 Twitter 和 Tumblr 的结合体——它是一个微博平台，你可以在其中关注人们并滚动浏览你的动态，但它更多的是多媒体驱动的。上个月在 AfroTech 上，Spill 推出了“茶会”功能，允许用户通过音频或视频进行实时对话；第一届茶会由女演员凯丽·华盛顿主持，她在会上讲述了她的新回忆录。

在 Twitter 解雇一周年之际，Spill 首席执行官 Alphonzo Terrell 告诉 TechCrunch，该应用程序已积累了约 20 万用户。迄今为止，Spill 已筹集了总计 500 万美元的种子前资金，其中包括最近由 Collide Capital 牵头的 200 万美元延期资金。

Spill 的增长速度可能不如 Bluesky、Mastodon 或 Threads 等其他 Twitter 竞争对手，但 Terrell 并不担心。

Spill 的目标是成为一个包容和多元化的社交平台，为所有用户提供一个安全和友好的地方进行交流和分享思想。该应用程序的多媒体驱动功能使其与其他社交平台区分开来，而其“茶会”功能为用户提供了一种新的实时互动方式。

目前，Spill 仍处于早期阶段，但它已经为自己树立了一个独特的声音。该应用程序是否能够在 Twitter 等竞争对手的海洋中脱颖而出还有待观察，但它已经表明自己是值得关注的新兴平台。

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