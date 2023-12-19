抖音回应洽谈收购饿了么：无稽之谈 没有这个计划

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近日，有传闻称抖音正在与阿里洽谈收购饿了么。

对此，饿了么内部人士回应称，双方合作一直在稳步推进，但所谓“收购”完全是无稽之谈。抖音内部人士也回复称，彭博社没有这个报道，抖音也没有这个计划。

早在2022年8月，饿了么和抖音就曾宣布达成合作，共同探索本地生活服务的新场景升级。

双方表示，将通过优质的内容、丰富的商品和高效的物流配送，深度连接商家与消费者，在视频化时代带来“即看、即点、即达”的本地生活新体验。

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