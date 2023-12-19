抖音回应洽谈收购饿了么：无稽之谈 没有这个计划

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近日，有传闻称抖音正在与阿里洽谈收购饿了么。
对此，饿了么内部人士回应称，双方合作一直在稳步推进，但所谓“收购”完全是无稽之谈。抖音内部人士也回复称，彭博社没有这个报道，抖音也没有这个计划。
早在2022年8月，饿了么和抖音就曾宣布达成合作，共同探索本地生活服务的新场景升级。
双方表示，将通过优质的内容、丰富的商品和高效的物流配送，深度连接商家与消费者，在视频化时代带来“即看、即点、即达”的本地生活新体验。
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站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近日，有传闻称抖音正在与阿里洽谈收购饿了么。
对此，饿了么内部人士回应称，双方合作一直在稳步推进，但所谓“收购”完全是无稽之谈。抖音内部人士也回复称，彭博社没有这个报道，抖音也没有这个计划。
早在2022年8月，饿了么和抖音就曾宣布达成合作，共同探索本地生活服务的新场景升级。
双方表示，将通过优质的内容、丰富的商品和高效的物流配送，深度连接商家与消费者，在视频化时代带来“即看、即点、即达”的本地生活新体验。
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对于西方甄选”的账号，抖音相关负责人表示，账号涉及仿冒假冒，不当蹭热，平台已将账号封禁，收回直播权限，抹除不当获取粉丝，取消其营利权限。东方甄选小作文”事件引起网友热议，但更离谱的是，抖音平台上日前竟然出现了西方甄选”直播间。可有意思的是，在西方甄选”账号直播过程中，有网友在评论中留言称其脸皮真厚”、不尴尬吗”，吐槽其蹭热点的行为。
针对“西方臻选”被封号的情况，抖音相关负责人表示，账号涉及仿冒假冒，不当蹭热，平台已将账号封禁，收回直播权限，抹除不当获取粉丝，取消其营利权限。有网友发现了一个名为“西方甄选”的抖音账号在网上出现。也提醒我们在创作和运营过程中要注意遵守相关法律法规和道德规范，避免侵权行为的发生。
近日东方甄选因为董宇辉、小作文事件导致热度飙升，每天登上无数个热搜话题。很多人都看中了这份流量想要蹭一下热度，比如抖音上突然出现了名叫西方臻选”的账号，甚至主播还与董宇辉神似。绝大多数网友却并不认为他是冤枉的，毕竟名称抄袭意味太过明显，尤其是趁着这两天的热度。
近段时间，一位在清华、北大附近卖鹅腿的阿姨爆火出圈，清华北大学生排队抢着买鹅腿。这位鹅腿阿姨”开通抖音，称社会关注度太高，她只想平平安安做个烧烤，这两天都不敢干了。赶来测评的人大学生抢占了社交平台主页，纷纷表示弯道超车”技术突破”人大又赢”，不枉排了二十多分钟的队”等。
在2023年12月9日，蔚来创始人、董事长、CEO李斌在由中国企业家杂志社主办的第二十一届中国企业领袖年会上接受专访时，对蔚来汽车与合肥政府之间不存在对赌协议的声明表示，这种说法“被过度解读了”。有传闻称蔚来汽车需要在2024年达到1200亿元的营收，并上市至少六款新车型，作为对赌条件之一。李斌解释说，蔚来汽车在与合肥政府签订合作协议后的六个月内就回购了一部分股份，2020年至2021年的回购金额超过80亿元，“他们有很好的投资回报”。
针对蔚来汽车将扩大裁员比例的消息，蔚来汽车相关人士回应表示，不实消息，公司没有进一步裁员计划，并将继续在其所运营的市场进行动态调整。此前报道称，有知情人士透露，蔚来的一些部门已被要求准备预备裁员名单，原裁员比例可能扩大到该部门的20%至30%。在今年11月初时，蔚来李斌发布全员信表示，公司人员将优化10%，并且，对于三年内不提升财务表现的项目，将被推迟和削减，以确保公司的长期竞争力。
对于账号被封禁一事，西方臻选直播间负责人表示：账号遭东方甄选举报下线，尽管举报称有侵权风险，但自己查询过西方甄选商标并未被注册，自己不认为有造成侵权。目前他们已申请西方甄选账号商标，预计明天可以下来，此次开播筹备3天，主播是临时找到的，因为主播长得很像，临时想到的点子，短期内不会考虑直播带货。对于被封一事，西方臻选”微博账号还曾表示：被投诉了，抖音账号封了，脸长得像都有罪，我们团队有创意有点子，不偷不抢不坑不骗，都变成了罪过了”。
孟羽童在接受采访时表示正在备考，对于一些事情暂时不便回应。据孟羽童此前发布的内容显示，她正在申请去外国读研究生。钱不应该是大学生的梦想，钱是奋斗的结果。
理想汽车CEO李想日前表示，理想汽车是中国所有汽车品牌里营销和传播费用率最低的企业，引起网友热议关注。蔚来高管马麟转发李想微博表示，根据天眼”系统，理想今年3款车在抖音平台的内容投放应该在9000万元左右，花费最大的不是微博平台，同时提醒大家关心研发费用和费效。理想汽车财报显示，2023年第三季度，理想汽车营销费用为53.1亿元，同比增加60.2%；2023年三季�
斗鱼公司在11月27日晚间对外回应，针对有媒体报道称斗鱼APP在部分应用商店无法下载的情况，表示目前没有收到下架的通知，正在查找原因。在华为应用商店，斗鱼APP显示“由于开发者原因，暂不提供下载”，在小米应用商店，斗鱼APP也显示“维护中”。在苹果应用商店、腾讯应用宝、OPPO应用市场，斗鱼APP仍然可以正常下载。
Layerbrain是一款人类语言界面软件，可通过自然语言与任何软件、数据或API交互，执行任务。它可以帮助用户省去繁琐的命令行或编程操作，提高工作效率。Layerbrain还提供了强大的数据处理和分析功能，用户可以使用自然语言查询和分析数据。Layerbrain的定价灵活，用户可以根据自己的需求选择不同的套餐。
GPT Beaver 是一个 AI 聊天机器人的平台，它允许用户自定义提示，并为其创建微网站。该平台利用 OpenAI 的 ChatGPT 模型为用户提供强大的自然语言处理功能。用户可以为机器人设置各种场景和功能，让机器人根据用户的输入进行智能回复。无论是用于在线客服、虚拟助手还是其他聊天应用，GPT Beaver 都能为用户带来更出色的聊天体验。
PocketPal是一款即时智能聊天助手，集成了ChatGPT技术，用户可以通过发送文本信息即刻获得不超过一分钟的响应。其优势在于提供快速、准确的智能回复，节省用户等待时间。定价灵活多样，适用于各类商业场景，定位于提高客户服务效率和用户体验。
Shedevrum是一个基于AI的图像生成应用程序。它允许用户通过文字描述来生成图像，例如描述一个场景或对象，然后AI会根据描述生成相应的图像。目前Shedevrum处于测试阶段，正在不断完善其功能。
Hydra是Rightsify推出的音乐生成模型,可在几秒内自动生成独特的无版权音乐。适用于商业和艺术用途,专为企业、内容创作者和艺术家设计。提供10秒到2分钟不等的音乐,支持详细提示以自定义风格、器乐、节奏等参数,输出24位44.1khz波形格式音频文件。
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PowerInfer 是一个在个人电脑上利用消费级 GPU 进行高速大型语言模型推理的引擎。它利用 LLM 推理中的高局部性特点，通过预加载热激活的神经元到 GPU 上，从而显著降低了 GPU 内存需求和 CPU-GPU 数据传输。PowerInfer 还集成了自适应预测器和神经元感知的稀疏运算符，优化神经元激活和计算稀疏性的效率。它可以在单个 NVIDIA RTX 4090 GPU 上以平均每秒 13.20 个标记的生成速率进行推理，比顶级服务器级 A100 GPU 仅低 18%。同时保持模型准确性。
Empty是一个AI驱动的电子邮件过滤工具，专门用于屏蔽不需要的噪音。它允许用户创建自己的AI过滤器，并获得一个@empty.app的电子邮件地址。通过这个过滤器，用户可以享受到一个专注、无干扰的收件箱，只有重要的电子邮件会被转发到他们的真实邮箱地址。
Dada是一个致力于连接漫画创作者的社区，无论是初学者还是经验丰富的大师。这里是展示、学习和与他人共鸣的地方。我们相信每个创作者都有独特的故事和风格，在这里，你可以展示你的激情、创造力和技能。
Text-to-CAD 是一个通过文本提示生成 CAD 文件的插件。使用该插件，您可以根据文本提示生成可以导入到所选 CAD 程序的模型。Text-to-CAD 的机器学习基于我们的设计 API，通过编程分析训练数据并生成 CAD 文件。
ROAS是一款基于人工智能的数字营销工具，能够为营销人员提供智能化的辅助。其功能强大，优势在于能够通过AI生成营销内容，提高营销效率。定价灵活，定位于帮助营销人员提升工作效率。
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Phron.io是一个利用AI和大数据为现代价值投资者提供的股票筛选和分析工具。用户可以通过滑动浏览不同行业的股票,利用强大的筛选功能发现隐藏的投资机会,并通过高级分析工具和可定制的筛选选项做出明智的投资决策。
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《How Normal Am I》是一个艺术项目，通过面部检测算法来判断你的正常程度。该项目完全遵守隐私政策，不会收集个人数据。你可以体验算法如何评判你的面部，并可以选择匿名分享数据。该项目由Tijmen Schep开发，得到了欧盟的支持。