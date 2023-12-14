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谷歌Gemini Pro大模型向Vertex Al云计算客户以及Al Studio开发人员开放

2023-12-14 08:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:谷歌宣布其最新 AI 模型 Gemini Pro，已对开发者和企业开放，用于构建 AI 应用程序。

Gemini Pro 在研究基准测试中表现优异，具有32K 上下文窗口的文本输入和生成功能，并支持38种语言。Gemini Pro 提供了一系列功能，包括函数调用、嵌入、语义检索和自定义知识基础以及聊天功能。Gemini Pro 还提供了 Python、Android、Node.js、Swift 和 JavaScript 等多种 SDK，帮助开发者在各种平台上构建应用程序。

Google AI Studio 是一个免费的基于 Web 的开发者工具，可以帮助开发者快速开发应用程序，并获取 API 密钥。用户可以使用自己的 Google 账号登录 Google AI Studio，并利用免费的配额进行开发。当准备好后，用户可以点击 “获取代码” 将工作转移到自己喜欢的 IDE 中，或者使用 Android Studio、Colab 或 Project IDX 中提供的快速入门模板。用户使用免费配额时，API 和 Google AI Studio 的输入输出可能会被训练过的审查员访问，这些数据会从用户的 Google 账号和 API 密钥中删除个人身份信息。

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当需要一个完全托管的 AI 平台时，用户可以轻松从 Google AI Studio 转移到 Vertex AI。Vertex AI 可以定制 Gemini，并具备完全的数据控制和其他 Google Cloud 功能，包括企业安全性、隐私和数据治理的特性。用户可以使用 Vertex AI 调整和压缩 Gemini 模型，以及使用增强信息来构建基于 Gemini 的搜索和对话代理。在部署过程中，用户的数据和 IP 始终属于用户自己。

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目前，开发者可以免费访问 Google AI Studio 中的 Gemini Pro 和 Gemini Pro Vision，每分钟最多可进行60次请求。Vertex AI 开发者可以在免费试用期间使用相同的模型和速率限制。明年初，Google 将推出 Gemini 的最大最强大的模型 Gemini Ultra，并将 Gemini 引入更多的开发者平台。

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