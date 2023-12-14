谷歌Gemini Pro大模型向Vertex Al云计算客户以及Al Studio开发人员开放

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:谷歌宣布其最新 AI 模型 Gemini Pro，已对开发者和企业开放，用于构建 AI 应用程序。

Gemini Pro 在研究基准测试中表现优异，具有32K 上下文窗口的文本输入和生成功能，并支持38种语言。Gemini Pro 提供了一系列功能，包括函数调用、嵌入、语义检索和自定义知识基础以及聊天功能。Gemini Pro 还提供了 Python、Android、Node.js、Swift 和 JavaScript 等多种 SDK，帮助开发者在各种平台上构建应用程序。

Google AI Studio 是一个免费的基于 Web 的开发者工具，可以帮助开发者快速开发应用程序，并获取 API 密钥。用户可以使用自己的 Google 账号登录 Google AI Studio，并利用免费的配额进行开发。当准备好后，用户可以点击 “获取代码” 将工作转移到自己喜欢的 IDE 中，或者使用 Android Studio、Colab 或 Project IDX 中提供的快速入门模板。用户使用免费配额时，API 和 Google AI Studio 的输入输出可能会被训练过的审查员访问，这些数据会从用户的 Google 账号和 API 密钥中删除个人身份信息。

当需要一个完全托管的 AI 平台时，用户可以轻松从 Google AI Studio 转移到 Vertex AI。Vertex AI 可以定制 Gemini，并具备完全的数据控制和其他 Google Cloud 功能，包括企业安全性、隐私和数据治理的特性。用户可以使用 Vertex AI 调整和压缩 Gemini 模型，以及使用增强信息来构建基于 Gemini 的搜索和对话代理。在部署过程中，用户的数据和 IP 始终属于用户自己。

目前，开发者可以免费访问 Google AI Studio 中的 Gemini Pro 和 Gemini Pro Vision，每分钟最多可进行60次请求。Vertex AI 开发者可以在免费试用期间使用相同的模型和速率限制。明年初，Google 将推出 Gemini 的最大和最强大的模型 Gemini Ultra，并将 Gemini 引入更多的开发者平台。

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