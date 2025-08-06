首页 > 热点 > 关键词  > 人工智能最新资讯  > 正文

OpenAI发布2款开源模型：gpt-oss系列 能力接近o3和o4-mini

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:近日，全球人工智能领域迎来重要突破——OpenAI正式发布开源模型系列GPT-OSS，并推出GPT-OSS-120B与GPT-OSS-20B两款针对不同场景优化的高效AI模型。这一举措不仅为开发者提供了性能接近GPT-O3和O4-mini的开源替代方案，更通过全链条推理能力开放和灵活定制特性，重新定义了AI模型的应用边界。

据技术文档披露，GPT-OSS-120B作为旗舰级模型，搭载1170亿参数（含5.1亿活跃参数），专为大规模高性能推理任务设计，可完美适配单个H100GPU的运算架构。而针对边缘计算场景开发的GPT-OSS-20B则采用轻量化设计，210亿参数(含3.6亿活跃参数)的架构使其在资源受限环境中仍能保持低延迟响应。两款模型均突破性地开放了完整推理链条监控接口，开发者可实时追踪模型决策过程，显著提升输出结果的可解释性。

在核心能力方面，GPT-OSS系列展现出强大的代理功能，支持功能调用、网页交互及Python代码执行等复杂操作。通过动态参数调节机制，模型可提供低、中、高三种推理强度模式，精准匹配从实时交互到离线批处理的不同需求。更值得关注的是，开发者可基于特定任务对模型进行微调优化，这种灵活性使其在MMLU知识测试、GPQA专业问答及竞赛数学等标准化评估中，性能表现已与闭源的GPT-O3和O4-mini形成有力竞争。

