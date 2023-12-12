英格兰法官获准使用ChatGPT进行法律裁决

# 划重点 1. 法官可使用ChatGPT协助书写法律裁决，尽管有人警告AI可能捏造不存在的案例。 2. 英格兰和威尔士的数千名法官收到司法办公室的官方指导，认为AI可用于总结大量文本或执行行政任务。 3. 指导警告ChatGPT等聊天机器人在进行研究时效果差，容易虚构案例或法律文本，并提到深度伪造技术可能用于制造虚假证据。

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:根据最新报道，英格兰和威尔士的法官获得了使用ChatGPT（聊天生成预训练模型）进行法律裁决的许可，尽管一些人对人工智能可能捏造不存在的案例提出了警告。

司法办公室向英格兰和威尔士的数千名法官发布了官方指导，表示AI在总结大量文本或执行行政任务方面可能会有所帮助。然而，指导同时指出，像ChatGPT这样的聊天机器人在进行研究时效果较差，容易捏造虚构案例或法律文本。

此外，指导还警告称，ChatGPT等聊天机器人的兴起可能导致公众在提起法律诉讼时广泛使用，并且深度伪造技术可能被用于制造虚假证据。

Sir Geoffrey Vos表示，人工智能在发展更好、更快、更经济的数字司法系统方面提供了重要机会。他强调了法官需要认识到AI可能提供不准确回应的事实，并指出法官与其他人一样，需要敏锐意识到AI可能既会提供准确的回应，也可能提供不准确的回应。

今年早些时候，高级法官Lord Justice Birss曾表示，ChatGPT非常有用，他曾使用这个聊天机器人总结他熟悉的法律领域，并将其复制粘贴到法庭裁决中。他在周一表示，他将ChatGPT用作测试工具，并且在其中使用的内容并未涉及任何秘密或机密信息。

然而，一些美国的律师使用ChatGPT起草法庭文件后遇到了麻烦，因为文件中包含了由该机器人虚构的多个虚构案例。由于AI语言模型是通过预测基于大量文本的一系列词语来编写句子的，因此容易虚构事实。

指导还指出，“目前的公共AI聊天机器人无法产生令人信服的分析或推理”，并强调“司法官员对以其名义制作的材料负有个人责任”。法官还受到了不要将私人信息输入聊天机器人的警告，称这可能导致信息进入公共领域。

指导还明确表示，聊天机器人在被问及法律问题时容易陈述美国法律，因此美国拼写和涉及美国案例的引用是可能由AI生成的迹象。

Sir Geoffrey表示，如果律师使用ChatGPT等聊天机器人提交虚假证据，他们可能面临伪证和刑事制裁，他表示:“他们通过AI聊天机器人得到虚假陈述并不会改变什么，因为这并不是他们从头脑中获得的，而是从AI聊天机器人中获得的。”

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