OpenAI 说要“誓死”捍卫数亿 ChatGPT 用户的隐私

OpenAI 正在对一项法院命令提出抗辩，该命令要求其保留所有 ChatGPT 用户日志，包括已删除的聊天记录及通过 API 提供的敏感对话，原因是提起版权诉讼的新闻机构指控 OpenAI 有“销毁证据”的行为。

OpenAI 在一份要求法院举行口头辩论、试图阻止这项具争议命令的法庭文件中表示：“在 OpenAI 还没有机会回应那些毫无根据的指控之前，法院就下令要求 OpenAI ‘从现在开始，保留并隔离所有原本会被删除的输出日志数据，直至法院另行命令为止（实质上就是 OpenAI 过去正在删除的输出日志数据）’。”

OpenAI 在该文件中指出，法院的命令仅仅基于《纽约时报》和其他新闻原告提出的“臆测”，就匆忙做出决定。OpenAI 主张，这项命令“毫无正当理由”，却“持续阻止 OpenAI 尊重用户的隐私选择”。这种风险不仅波及 ChatGPT 免费、Plus 和 Pro 用户，还包括使用 OpenAI API 的企业用户。

法院的命令源于新闻机构的担忧——他们认为使用 ChatGPT 绕过付费墙的用户可能会选择“删除所有搜索记录”以掩盖行为。原告认为，OpenAI 提供的聊天日志样本只是那些用户同意保留的数据，因此关键证据“缺失”。法官王娜（Ona Wang）接受了这一观点，并最终裁定：如果没有法院命令，OpenAI 很可能不会停止删除这类“证据”，于是批准新闻机构要求，命令 OpenAI 保留所有聊天记录。

OpenAI：命令“过早”，会损害用户隐私

OpenAI 强烈反对该命令，主张 5 月 13 日发布的命令是“仓促”的，应该被撤销，至少在新闻机构能够证明“确实需要”保留所有聊天记录之前。OpenAI 警告称，这项“比较罕见且过于广泛”的命令每天都在危及“全球数亿用户的隐私”。

OpenAI 说：“结果就是，我们不得不放弃让用户决定是否保留其 ChatGPT 对话数据的承诺。”

OpenAI 进一步指出，目前并无任何证据证明 OpenAI 有“故意删除数据”的行为，也没有任何证据显示侵权用户更有可能删除聊天记录。

“OpenAI 并未‘销毁’任何数据，当然也没有因应诉讼而删除数据，”OpenAI 强调。“法院命令似乎错误地假定了相反的情况。”

在今年 1 月的一次听证会上，王娜法官曾提出一个假设：“如果有个用户通过 ChatGPT 绕过了《纽约时报》的付费墙，看到这个案子后，就要求 OpenAI 删除所有搜索记录，这不正是这个命令要防止的情形吗？”OpenAI 被要求对此作出解释。

OpenAI 目前并不打算就此放弃抗争。它指出，新闻机构如今已经对所谓“故意销毁证据”的指控“保持沉默”，因此这项命令应被判定为违法。

OpenAI 表示，如果强制执行这项命令，不仅会“损害”与用户之间的信任关系，还可能违反与客户签署的合同，以及全球范围内的隐私法规。与此同时，这项命令还会对 OpenAI 造成“重大”运营负担，需耗费大量工程资源和成本来遵守。

因此，OpenAI 认为自身所受的损害“远远超过原告对这些数据的臆测需求”。

OpenAI：命令引发用户恐慌，用户失去对私密信息的掌控

OpenAI 指出，数百万用户每天使用 ChatGPT，使用范围从普通交流到涉及深度个人隐私的信息。例如，有人可能会删除涉及家庭预算、婚礼誓词等私密信息的对话。对企业用户而言，使用 API 传输的内容可能还包含公司机密，如商业机密或受保护的业务信息。

OpenAI 表示：“正因这些信息极度私密，OpenAI 一直非常重视用户数据和隐私保护。”

以往，OpenAI 遵守隐私政策与用户协议，只有用户未选择退出数据保留的情况下，才会保留聊天记录。而现在，即便用户手动删除了对话，或者使用自动清除的“临时聊天”，也不得不被保留。此外，以前用户还可以请求“彻底删除 OpenAI 账号及所有历史对话”，这些内容会在 30 天内被清除。现在也不能这么做了。

OpenAI 还质疑了新闻机构的前提，即普通用户会用 ChatGPT 看新闻。特别是对于企业级 API 用户来说，更是“毫无道理”强制保留数据，因为这些用户的记录原本就遵循不同的保留政策，也不涉及用户行为的删除权限。

尽管如此，法院仍要求 OpenAI 继续保留 API 聊天记录，这使得 OpenAI 更加坚定地要求废除这一命令。

OpenAI 表示，用户得知命令内容后感到惊慌。在法院文件中引用了社交平台 LinkedIn 与 X（前 Twitter）上关于此事的担忧发帖。OpenAI 表示，法院在下达命令前，未充分权衡这些用户的隐私担忧。

例如，有 LinkedIn 用户表示，这项命令可能构成“每一个使用 OpenAI 的企业的严重违约”。隐私倡导者也警告称，“每一个使用 OpenAI 技术的 AI 服务”都应该提高警惕。

还有顾问在 LinkedIn 上提醒客户“当前避免通过 ChatGPT 或 API 分享敏感信息”，即使选择了“退出训练”或使用了“临时聊天”，其输出也可能最终被查看。

一些用户呼吁转向替代工具，如 Mistral AI 或 Google Gemini。一位网络安全专家甚至将该命令形容为“不可接受的安全风险”。

X 平台上一位有数万粉丝的用户总结说：“王法官竟然认为《纽约时报》的过时版权担忧高于每一位 @OpenAI 用户的隐私——简直疯了！”

OpenAI 表示，用户之所以感到不安，原因很简单：“他们觉得只有在能控制哪些对话被保留、哪些不被保留的情况下，才敢安心使用 ChatGPT。”

目前尚不清楚，如果法院安排口头辩论，OpenAI 是否能说服法官撤销命令。

王娜法官此前曾为命令辩护，理由是新闻机构声称“被删除的对话数量庞大”。她认为 OpenAI 本可以对聊天记录进行匿名化处理，却未采纳此举，反而只是辩称“不能”隔离数据，而不是解释“为什么做不到”。

目前，Openai 和《纽约时报》都为对此作出任何官方回应。

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