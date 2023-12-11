OpenAI邀请前Twitter印度负责人担任顾问，探讨在印度的AI政策

**划重点:** 1. 🤝 OpenAI与前Twitter印度负责人Rishi Jaitly合作，他担任高级顾问，就AI政策与印度政府进行讨论。 2. 🌏 OpenAI积极考虑在印度建立本地团队，Jaitly在协助OpenAI理解印度政策和法规方面发挥关键作用。 3. 💼 Jaitly作为Google印度公私合作伙伴主管和Twitter印度首位员工的经验，使他成为OpenAI筹建印度团队的关键顾问。

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:在最新的发展中，OpenAI宣布与前Twitter印度负责人Rishi Jaitly合作，Jaitly将担任OpenAI的高级顾问，就AI政策与印度政府进行深入磋商。此外，OpenAI正积极考虑在印度设立本地团队，以进一步深化在该地区的业务。

据悉，Jaitly在引导OpenAI了解印度政策和法规方面发挥了关键作用。尽管OpenAI目前在印度尚未设有实体，除了最近获得的商标批准之外，但联合创始人兼首席执行官Sam Altman于去年6月访问新德里，与印度总理Narendra Modi进行了会晤。然而，在Altman的为期两天的访问中，尚未就正式事宜做出公告。

有关Jaitly是否正式受雇于OpenAI尚不清楚，但消息来源表明，在Altman访问新德里之后，他被任命为顾问。Rishi Jaitly具有丰富的经验，曾担任Google在印度的公私合作伙伴主管，后来成为Twitter在该国的首位员工。在2016年末离开Twitter之后，他担任该公司在亚太地区和中东北非地区的副总裁。Jaitly随后创立了Times Bridge，印度时报集团的全球投资部门，并于2022年离职。

OpenAI的全球事务副总裁Anna Makanju预计将在德里举行的全球人工智能合作峰会上发言，而Jaitly在促使她参与方面发挥了一定作用。OpenAI最近经历的领导层变动，包括Altman和董事会主席Greg Brockman暂时离开公司后带着重新调整的董事会回归，为该组织增添了一种动态元素。

Altman在去年6月的访问中曾提到，以1000万美元的预算构建基础模型存在挑战，并对此表示怀疑，强调OpenAI迄今已获得的超过110亿美元的重要资金支持。这表明OpenAI对于在全球范围内推动人工智能研究和发展的雄心壮志。

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